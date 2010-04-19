В рейтинг-листе WTA белоруска Виктория Азаренко расположилась на 9-й позиции

По сравнению с показателями недельной давности ее положение не изменилось.

Ольга Говорцова также осталась на занимаемой ранее 43 строке. Две позиции добавила Дарья Кустова и 19 шагов назад сделала Анастасия Екимова.

Новоиспеченная чемпионка турнира категории Premier в Чарльстоне австралийка Саманта Стосур вернулась в Топ-10 рейтинга WTA, потеснив на 11-ю позицию бельгийку Ким Кляйстерс.

Лидер мужской сборной Беларуси Владимир Игнатик сейчас на 179-м месте и это на 4 пункта хуже чем неделю назад.

Максим Мирный, лучший парный игрок Беларуси, выступавший в Монте-Карло в дуэте с Махешем Бхупати выиграть финал и повторить свое достижение 7-летней давности не сумел. При счете 6:3, 2:0 в пользу Нестора и Жимонжича белорус и индиец отказались от дальнейшего продолжения борьбы из-за травмы Бхупати.