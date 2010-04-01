В регулярном чемпионате НХЛ накануне вечером сыграны семь матчей

«Даллас Старс», пока занимающие только 12-е место в Западной конференции и отстающие от зоны плей-офф на 7 очков, принимали на своем льду лучшую команду Запада — «акул» из «Сан-Хосе».

Все в этой встрече было решено во 2-м периоде, а 1-я 20-минутка прошла в абсолютно равной борьбе. Правда, хозяевам чуть больше повезло в атаке: на 2 шайбы далласцев Стива Отта и Луи Эрикссона «Сан-Хосе» ответил лишь одним точным броском в исполнении Логана Кутура.

Зато вторая треть поединка полностью осталась за звездами. Российскому голкиперу «Сан-Хосе» Евгению Набокову пришлось трижды выгребать шайбу из собственных ворот после бросков Брайана Сатерби и дважды все того же Стива Отта.

Третий период изменений в ход матча не внес и заброшенных шайб в нем 17 тысяч 260 зрителей на трибунах даллаского «Американ Эйрлайнс Сентер «не увидели, чему наверное не очень-то огорчились. Ведь их любимцы выиграли – 5:1.

Среди остальных матчей дня выделим домашнее поражение «Монреаля» от «Каролины».

Белорусские канадцы, братья Костицыны, ничем себя не проявили, к тому же, младший Сергей отыграл всего лишь 3 минуты и 8 секунд, после чего покинул лед из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщил официальный интернет-сайт Монреаля.

Проиграл и Руслан Салей вместе со своим «Колорадо». Их обидчиком стал конкурент за место в зоне плей-офф — «Анахайм».