В рамках подготовки к новому сезону футбольные клубы Беларуси провели очередные спарринги

В отличие от «Днепра» и «Белшины» большинство представителей футбольной элиты готовиться к новому игровому сезону предпочитают в тепличных условиях турецких спортбаз.

Вот и наш чемпион борисовский «БАТЭ» всю минувшую неделю в поте лица набирал кондиции, оттачивал мастерство в средиземноморском Белеке. В ходе учебно-тренировочного сбора желто-синие померялись силами с загребским «Динамо». Спарринг завершился проигрышем команды Виктора Гончаренко – 1:2. Голевой передачей у борисовчан отметился Филипп Рудик, ассистировавший Максиму Бордачеву. Новобранец не стушевался в рядах чемпиона и, похоже, быстро влился в коллектив. Это плюс. А над минусами тренерскому штабу предстоит работать. Уже третьего февраля команда отправится на второй зарубежный сбор.

Также отработав на сборе в Турции, на родину вернулся и бронзовый призер чемпионата футбольный клуб «Минск». В минувший вторник горожане встречались с «Локомотивом» из Астаны и праздновали минимальную победу – 2:1. точными ударами у белорусов отметились Кирилл Павлючек и Андрей Разин.

Капитан минчан отличился голом и во втором межсезонном спарринге своей команды, против павлодарского «Иртыша», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Правда, эта встреча закончилась поражением подопечных Виталия Тараканова – 1:3.

Активную подготовку к новому сезону ведет на средиземноморских берегах и «Гомель». Команде Олега Кубарева для проведения контрольных поединков удалось договориться с хабаровской «СКА-Энергией» из второго российского дивизиона. Этот поединок завершился миром – 1:1. А также с клубом «Милсами». Встреча с одним из лидеров молдавского чемпионата принесла гомельчанам убедительную победу – 3:1. Свои фамилии в голевой протокол внесли Дмитрий и Павел Платоновы, а также новичок команды Артур Левицкий.