В рамках чемпионата Беларуси по гандболу среди мужчин состоялся ряд матчей

Среди них выделялся поединок в Бресте, где «БГК имени Мешкова» принимал столичный СКА.

Армейцам удалось навязать фавориту плотную борьбу. К перерыву подопечные Спартака Мирановича уступали брестчанам всего один мяч. Но в концовке более опытные гандболисты СКА соперников дожали – 34:23. Самым результативным игроком встречи стал брестчанин Денис Зелинский – 10 мячей.

Кроме того, в столичном дерби победу праздновало «Динамо». А могилевский «Машека» был сильнее минской «Виктории-Регии».

У женщин в группе «А» прошло три матча. Отметить стоит победу столичного БНТУ в Гродно над «Городничанкой».

Динамо – Аркатрон 44:21

Машека – Виктория-Регия 30:20

БГК – СКА 34:23

Городничанка – БНТУ 25:33

ГГК – Виктория-Регия 34:29

Друть – Аркатрон 27:26