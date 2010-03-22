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В рамках чемпионата Беларуси по гандболу среди мужчин состоялся ряд матчей

22 марта 2010 15:11
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Среди них выделялся поединок в Бресте, где «БГК имени Мешкова» принимал столичный СКА.

Армейцам удалось навязать фавориту плотную борьбу. К перерыву подопечные Спартака Мирановича уступали брестчанам всего один мяч. Но в концовке более опытные гандболисты СКА соперников дожали – 34:23. Самым результативным игроком встречи стал брестчанин Денис Зелинский – 10 мячей.

Кроме того, в столичном дерби победу праздновало «Динамо». А могилевский «Машека» был сильнее минской «Виктории-Регии».
У женщин в группе «А» прошло три матча. Отметить стоит победу столичного БНТУ в Гродно над «Городничанкой».

Динамо – Аркатрон 44:21
Машека – Виктория-Регия 30:20
БГК – СКА 34:23

Городничанка – БНТУ 25:33
ГГК – Виктория-Регия 34:29
Друть – Аркатрон 27:26

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