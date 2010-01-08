В пятый раз главный приз Рождественского турнира по хоккею остался в Беларуси

Только единожды – в 2007 году трофей уехал в Россию. Бронза второй год кряду у Финляндии — в матче за третье место скандинавы разгромили Швейцарию.

Рождественский международный турнир любителей хоккея Беларусь принимает уже в шестой раз. Все четыре дня соревнований прошли при переполненных трибунах. А в финале спортсмены впервые обкатали новую «Минск-Арену».

Сергей Тетерин, старший тренер команды Президента Республики Беларусь:

Я видел такие спортивные арены, но чтобы в одном месте находились и велодром, и конькобежная дорожа, все виды спорта – это действительно уникальное спортивное сооружение.

Валерий Каменский, нападающий команды России:

Это дворец суперкласса. Болельщики, организация праздника – на высшем уровне. А такие игры, я думаю, и молодым ребятам и взрослым болельщикам приятно смотреть.

Состав финальной встречи остается неизменным все шесть лет. Россияне этот матч расценивали как шанс второй раз в истории заполучить трофей. Однако команда Президента Беларуси замахнулась на пятикратное рождественское чемпионство уже на второй минуте поединка. Счет шайбам на «Минск-Арене» открыл Владимир Цыплаков. А к окончанию второго периода вопросы чемпионства сняли окончательно. Итоговый счет: 8:4 в пользу Беларуси. Игра, как и все предыдущие поединки, удалась на славу. И не удивительно: в этом году все команды привезли сильнейшие составы. Для хоккеистов это вовсе не любительские игры, а настоящая борьба за кубок.

Владимир Цыплаков, нападающий команды Президента Республики Беларусь:

Уровень турнира из года в год растет постоянно. Команды готовятся серьезно и показывают хороший хоккей. А финал — он всегда финал. Обе команды хотят выиграть, так что игра получается очень напряженная.

Лучшим защитником турнира был признан игрок команды Президента Олег Микульчик, а лучшим нападающим — россиянин Дмитрий Тепляков. Голкипер финнов — Симо Вехвиляйнен признан самым надежным. Однако это не помогло скандинавам подняться выше третьей строчки. Главный трофей — Кубок победителей и золотые медали остались в Беларуси.