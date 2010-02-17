В пятый день Олимпиады разыграно пять комплектов наград

Белорусы принимали участие в трех из них.

Шанс получить медаль был у наших биатлонисток. Дарья Домрачева отправилась на дистанцию женской гонки преследования 8-й. Однако её стрельба оставляла желать лучшего. Заработав по 2 штрафных круга на огневых рубежах, спортсменка в итоге стала 15-й. А лучшей из наших оказалась Людмила Калинчик. Она пришла к финишу 13-й. Золото завоевала Магдалена Нойнер из Германии.

В аналогичной гонке среди мужчин белорус Сергей Новиков — на 21-й позиции. А вне конкуренции — швед Бьерн Фейри.

В конькобежном спорте на дистанции 500 метров у женщин единственная представительница Беларуси Светлана Радкевич показала 33-й результат. Быстрее остальных полкилометра преодолела кореянка Ли Сан Хва.

В других видах программы не знали равных: канадка Маэль Рикер в борд-кроссе и немецкая саночница Татьяна Хюфнер.

В спор за награды вступили хоккеисты — состоялись две дуэли. Хозяева Олимпиады разгромили норвежцев со счетом 8:0, а американцы переиграли швейцарцев — 3:1.

Начали выявлять сильнейших и фигуристы. После исполнения короткой программы лидирует недавно вернувшийся в большой спорт россиянин Евгений Плющенко.