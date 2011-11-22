В противостоянии «Гомеля» и минского «Динамо» определился бронзовый призер чемпионата Беларуси по футболу 2011 года

Эпицентром решающих чемпионатных боев за футбольный драгметалл отлива 2011 в 32-м игровом туре стал славный город Гомель. 19 ноября на стадионе «Центральный» «бело-зеленые» хозяева красавицы-арены принимали прямых конкурентов в нынешних медальных разборках – игроков минского «Динамо».

Накануне тура шансы подопечных Сергея Овчиникова взойти на пьедестал выглядели, откровенно говоря, менее предпочтительно. От гомельчан их отделяло два очка, а от вырвавшегося вперед в споре за награды солигорского «Шахтера» и вовсе шесть.

Впрочем, любой результат кроме поражения оставлял «бело-голубым» гостям из столицы шансы на продолжение борьбы за пьедестал. Однако этой возможностью динамовцы не воспользовались. Стас Драгун и компания не смогли усмирить крутой нрав футболистов «Гомеля». На исходе первого тайма гости упустили верный шанс выйти вперед. Удар Михаила Афанасьева с 11-метровой отметки приняла на себя перекладина гомельских ворот. Кто его знает, распорядись минчане этим шансом более практично, событийный сценарий встречи вполне мог бы иметь совсем иной характер. А так все обернулось для динамовцев самым невеселым образом.

В начале второго тайма «бело-голубые» пропустили. В состояние восторженной эйфории местную торсиду на 55-й минуте привел Николай Кашевский. 1:0 — «Гомель» повел в счете.

Правда, для того, чтобы исправить положение, много времени гостям не потребовалось. Через восемь минут динамовец Александр Быченок восстановил равенство. Ничья — 1:1. Как выяснилось позже, это был первый и последний в этом матче голевой успех гостей. Найти контраргументы на следующий результативный подвиг хозяев подопечные Сергея Овчинникова не сумели, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

За 11 минут до истечения основного времени поединка Артур Левицкий во второй раз, и теперь уже окончательно, вывел хозяев вперед. Отметим, не самым удачным образом в этом эпизоде действовал динамовский голкипер Дмитрий Гущенко.

В итоге, подопечные Олега Кубарева взяли верх — 2:1. И спустя четыре года после завоевания «серебра» белорусского чемпионата снова взошли на пьедестал. На этот раз — на третью его ступень.