В преддверии старта в Суперфинале Континентального кубка «Юность» громит своих соперников по Открытому чемпионату Беларуси

У брестчан перед «Юностью» остался должок – за декабрьскую победу в Минске. Но первый период показал: отдавать долги гости не спешат. Воспользовавшись большим количеством удалений у хозяев в первые 20 минут, подопечные Александра Гаврилёнка заставили Виталия Белинского поработать.



Александр Гавриленок, главный тренер ХК «Брест»:

Первый период был хорошим в нашем исполнении, держались хорошо. Соперник где-то в организованности нас превосходил. Но хорошо отыграли в обороне. Настраивались, что во втором периоде соперники прибавят, поэтому надо поработать хорошо. В принципе, все шло по плану, но что за три минуты до конца произошло, я не знаю.



Происходило это так: на 37-ой минуте в большинстве Виктор Туркин подлючился по краю и, войдя в зону, выложил пас Армандсу Берзиньшу. Латышу оставалось не промахнуться по воротам. Буквально в следующей смене пришел черед забивать Александру Абакунчику. Фактически же гол сделал Константин Захаров, поборовшийся за воротами и отправивший шайбу на пятак. После того как Антон Мицкевич капитулировал в третий раз, все в этом матче стало ясно: «Брест» прогнулся под высоким прессингом хозяев, и Владислав Клочков буквально расстрелял гостевого голкипера.



В заключительной трети еще забил Виктор Туркин. 4:0 – несмотря на убедительный реванш, Михаил Захаров остался игрой не вполне доволен: в команде много новичков, и перед Континентальным кубком они в спешке притираются друг к другу.



Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

«Юность» – это та команда, в которой любому хоккеисту тяжело сыграть. Очень тяжело, потому что против «Юности» настраивается любой клуб.



Еще один матч в среду был сыгран в Гродно. «Неман» без проблем разобрался с лиепайским «Металургсом» (5:1). По два очка за результативность записали в свой актив Александр Полушин, Алексей Ерёмин и Сергей Кузнецов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



«Химик» достойного сопротивления «Юности» оказать также не смог. Уже после первого периода, который завершился со счетом 4:0 в пользу минчан, все стало ясно.



Константин Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Как-то для нас матч сложился легко. Забили сразу четыре гола и постепенно наращивали хороший темп. Победили заслуженно.



8:2 – этот счет избавляет нас от необходимости описывать все шайбы. Отметим, что впервые за «Юность» забросил Ирек Хафизов. Также достойны упоминания Константин Захаров и Евгений Курилин. Оба набрали по три очка за результативность.



Владимир Мартынов, главный тренер ХК «Химик-СКА»:

«Юность», конечно, с первых минут нас подавила своей активностью. После перерыва у нас первая игра. Начали нарушать игровую дисциплину, удалялись много. Во втором периоде воспряли духом, чуть-чуть сопротивлялись. Видно, что команда готовится к Континентальному кубку, на ходу.



Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Согласен полностью с тем, что команда сегодня неплохо двигалась. «Юность» начала забивать: за два матча – 12 голов. Это для нас роскошь.



Центральный матч дня был сыгран в Солигорске. «Гомель» его выиграл, а Михаил Стефанович сделал хет-трик. В остальном все прошло гладко: фавориты предсказуемо набрали очки.



Отметить стоит разве что победу «Витебска» над «Брестом» (4:3), благодаря которой витебляне обошли подопечных Александра Гавриленка в турнирной таблице. Иных перестановок последние два тура не принесли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».