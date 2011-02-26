В последнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» проиграло, но с хорошим настроением начало подготовку к плей-офф

Воскресенье, отличная погода, хорошее настроение в предвкушении матчей плей-офф – что еще нужно, чтобы выбраться на хоккей. Естественно, под занавес регулярного первенства на «Минск-Арене» случился очередной аншлаг. И хоть новый рекорд посещаемости на матче с «Магниткой» установлен не был, атмосфера вокруг поединка сложилась отличная.

Будем считать это репетицией ажиотажа вокруг сражения с «Локомотивом». А вот сам матч репетицией плей-офф не стал.

«Металлург» действовал в меру аккуратно, и «Динамо» играло гостям под стать. Лишь концовка встречи была отмечена подлинной хоккейной страстью. Спокойному течению матча отчасти поспособствовал и тренерский штаб минчан. При всех словах о важности победы Марек Сикора выпустил на лед всех игроков, незадействованных в судьбоносной битве с «Салаватом Юлаевым»: Варламова, Эша, Хенри.

Динамовцы едва заметно экономили силы и эмоции, поэтому для победы не хватило чуть-чуть, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Даниэль Фернхольм, ХК «Динамо» (Минск):

Всегда гораздо приятнее входить в плей-офф, одержав победу в последнем матче регулярного чемпионата. Но в этом матче всегда очень сложно играть. В прошлых играх мы, естественно, были более сконцентрированы, чем в сегодняшней.

Дальше начинаются игры плей-офф, которые будут очень сложными. Но у нас есть хорошие шансы на победу, и мы будем за них сражаться.

Джэфф Платт, ХК «Динамо» (Минск):

Тем не менее, игра сегодня была неплохая. Мы много бросали, боролись в каждом моменте. Кроме того, мы старались не зарабатывать неоправданные штрафы.

Я думаю, третий период был лучшим в нашем исполнении. Мы были очень близки к победе.

Третий период, действительно, удался. Но все три шайбы были заброшены еще в первой трети. Счет открыл Инвер Лисин. Ответный ход предпринял Джэфф Платт. Но в большинстве «Магнитка» обеспечила себе победу – точен был Виталий Атюшов.

Во втором периоде минчане перехватили инициативу, которой, в целом, владели до конца.

В эндшпиле возможны были различные варианты: и гости могли поразить пустые ворота «Динамо», и хозяева имели реальный шанс перевести поединок в овертайм. Но счет 1:2 устоял, и финальная сирена сигнализировала: «Можно начинать готовиться к плей-офф».

Джэфф Платт, ХК «Динамо» (Минск):

Весь мой игровой опыт говорит о том, что процесс подготовки полностью зависит от тренерского штаба, который знает как играет каждый игрок и что нужно, чтобы команда играла еще лучше.

Сейчас нам надо отдохнуть после такого тяжелого регулярного сезона.

Я, конечно, не загадываю на будущее. Наш соперник будет рассчитывать на победу над нами, но мы сделаем все возможное, что опровергнуть их надежды.

В прошлом году наставник «Динамо» Марек Сикора уже находился в подобной ситуации с «Автомобилистом», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Его команда также попала в плей-офф в последний момент, и хотя пройти «Салават Юлаев» не смогла, тренер, наверняка, приобрел ценный опыт.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Я надеюсь, то, что мы в плей-офф вскочили в последнем вагоне, пойдет команде на пользу. С одной стороны, я боюсь за физическое состояние. С другой – мы неплохо сыграли. Но если игроки чувствуют, что сыграли неплохо, то физическое состояние останется на уровне.

Я не помню сделал ли ошибки с Екатеринбургом. Но, думаю, что нет. Я никогда не делал ошибок.

Как сложится для минчан плей-офф, посмотрим. А итоги регулярного первенства таковы: «Динамо» заняло восьмое место в Западной конференции, опередив «Торпедо» на одно очко и отстав от рижан на семь. В активе минчан – 74 балла.

Отметим, что в прошлом сезоне динамовцы набрали 65 очков, а в позапрошлом и того меньше – 49.

Прогресс позволил нашей команде финишировать на четвертой позиции в дивизионе Тарасова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В сводной таблице Лиги «Динамо» заняло 16 место среди 23 клубов.

Лучшим бомбардиром «Динамо» в регулярном первенстве стал Константин Глазачев. Кстати, лучший снайпер команды – Джэфф Платт. А Сергей Демагин отстал от канадца на одну заброшенную шайбу. Отметим, что в пятерке бомбардиров – трое представителей первого звена.

Так выглядят лидеры по коэффициенту полезности. Что касается худших игроков в этой номинации, то Ханну Пикарайнена уже в команде нет. На втором же месте – Петер Сикора с показателем -8.

Из динамовцев, попавших на топ-позиции всей Лиги, отметим Петра Подхрадского. Десятое место среди защитников-бомбардиров. Лидер здесь – Карл Рахунек из «Локомотива» – 46 очков.

Подхрадски – 15-й в рейтинге защитников-снайперов. Давид Петрашек – 26-й, а первое место у Дэрена Куинты из «Трактора» (21 шайба).

Среди снайперов нападающий Джэфф Платт 27-й. У лидера, Романа Червенки из «Авангарда», 31 заброшенная шайба.

Среди ассистентов Константин Глазачев 26-й. Возглавляет список Александр Радулов из «Салавата Юлаева» (60 точных передач).

В аналогичном рейтинге защитников два представителя «Динамо». А лидирует все тот же ярославец Карл Рахунек (35 ассистентских балов).

Андрей Мезин – 10-й в рейтинге вратарей, причем от лидера, Виталия Еремеева из «Барыса», он отстает совсем немного. У того показатель – 92,7%.

По коэффициенту надежности Мезин шестой, а лидер – Константин Барулин из «Атланта». Виталий Коваль тут, к слову, четвертый.

Лучшую же позицию во всех рейтингах из динамовцев занимает Джэфф Платт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». У него на счету семь победных шайб. Столько же и у Романа Червенки.