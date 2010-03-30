В полуфинальном матче «Шахтер» - «БАТЭ» победил последний. Но в этом полуфинале еще много неясного

Болельщики увидели едва ли не лучший матч этой весны, в котором был полный набор присущих футболу достоинств: скорость, страсть, самоотдача, талантливо срежиссированные атаки, грамотно выстроенная защита и даже перехлёст эмоций.

Откровенно говоря, после окончания первого полуфинального матча между номинальным хозяином поля, солигорским «Шахтёром», и борисовским «БАТЭ», единственным поводом для огорчения стало место проведения поединка. С искусственным газонам в Дроздах, где проходила игра, всё было в порядке. Однако стало обидно за болельщиков, которым не хватило места на мини трибунах, примыкавших к полю с одной стороны и толпившихся за сеткой ограждения с другой.

А в это время, по соседству, в футбольном, подчеркну, футбольном манеже, при минимальном количестве зрителей , больше похожих на зевак, скучала какая-то, видимо очень важная, выставка. Да уж, на что-то жить, конечно, надо. И манежу в том числе. А разве с футбольных болельщиков капусты срубишь? Так что, товарищи любители футбола, получается вы манежному начальству совсем даже не товарищи

Вдвойне обидно, что в каких-то довоенных условиях болельщики увидели едва ли не лучший матч этой весны, в котором был полный набор присущих футболу достоинств: скорость, страсть, самоотдача, талантливо срежиссированные атаки, грамотно выстроенная защита и даже перехлёст эмоций.

Ошибки, вынужденные и глупые, конечно, также имели место. Куда ж весеннему футболу без них? Однако, впечатления поединок оставил только позитивные.

В первом тайме был забит только один мяч. На 24-ой минуте в ходе наступательной акции «БАТЭ», защитник горняков Денис Якубович сыграл рукой в собственной штрафной, что случилось прямо на глазах гродненского вершителя футбольных законов Виталия Севостьяника. Взрыв эмоций на скамейке «Шахтёра» был напрасен. К точке подошёл Александр Алумона и пробил надёжно: 1-0 и борисовчане вышли вперёд.

Порадовать болельщиков новыми голевыми достижениями соперники могли ещё до перерыва. Но удар горняка Риоса парировал Веремко, а форварду «БАТЭ» Концевому некстати подвернулась стойка шахтёрских ворот .

Антрактный витаминизированный коктейль у солигорчан, видать, был позабористей. Второй тайм они начали гораздо целеустремлённей. Однако через четверть часа после возобновления игры, мяч снова оказался в закромах Юрия Цыгалко. Навес Брессана со штрафного от левой бровки всполошил горняцкую оборону, а подключившемуся к атаке борисовчанину Дмитрию Баге мяч здорово лёг на ногу. 2:0 – БАТЭ удвоил своё преимущество.

Казалось бы, всё в этом матче стало ясно. Тем более, что вскоре горняки остались в меньшинстве. Солигорчанин Александр Греньков совершил то, что обычно делают против него, грубый подкат и, получив второе предупреждение, был удалён.

Однако в последние 10-15 минут «Шахтёр» проявил удивительную стойкость духа и поразительный характер. Горняки практически без оглядки на собственные ворота бросились на штурм ворот Сергея Веремко и на 78-ой минуте сумели один мяч отыграть.

После подачи Ивана Денисевича с углового, суровый бой на 2 этаже выиграл Роман Киренкин. 1:2 – солигорчане сокращают до минимума своё отставание и ещё более вдохновенно бросаются спасать игру.

Отличную возможность для этого получил Дмитрий Комаровский, но его удар в нижний угол парировал Веремко. В итоге «БАТЕ» своего не упустил, финальный свисток зафиксировал победу борисовчан 2:1, однако лёгкий всплеск страстей после финального свистка словно намекнул: в этом полуфинале ещё многое неясно

Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный тренир ФК «БАТЭ»:

Игра получилась довольно эмоциональной. Было много единоборств и стыков. Во втором тайме, когда забили второй гол, а соперник остался в меньшинстве, надо было взять мяч под контроль. Однако вместо этого у нас появились какие-то неуверенные действия, вследствие чего вернули соперника обратно в игру. В результате солигорцы сократили счет. Скоро пройдет ответный матч, который, надеюсь, будет таким же интересным. Мы не без оснований рассчитываем на выход в финал.

Эдуард МАЛОФЕЕВ, главный терене ФК «ШАХТЕРА»:

Дело в том, как говорят, «БАТЭ» — более основательная команда. Она прошла горнило не только нашего чемпионата, но и международную арену. В этом матче они и в передачах были точнее. Я хочу вам сказать, «БАТЭ» — более готовая команда. Она, наверное, и должна быть такой. Мы сегодня немножко проиграли даже в боевитости. В каждом эпизоде футболисты «БАТЭ» выигрывали. А ведь весь футбол состоит из единоборств. Если ты в них не выигрываешь, то тебе тяжело думать о каких-то вещах. Но последние двадцать минут игры мне понравились. И вообще вторые таймы, я заметил, мы играем лучше. У нас были большие объемы тренировочной работы. Они еще дадут о себе знать. А пока еще чувствуется вяловатость, нет нужной резкости. Пока еще все это аккумулируется. Ребятки у нас все-таки еще молодые. Думаю, со временем будем выглядеть лучше.