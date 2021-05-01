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В полуфинале чемпионата Беларуси БК «Цмоки-Минск» крупно обыграл «Импульс-БГУИР»

01 мая 2021 20:03
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по баскетболу в самом разгаре раунд плей-офф. 1 мая состоялись два матча полуфинальной стадии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинале чемпионата Беларуси БК «Цмоки-Минск» крупно обыграл «Импульс-БГУИР»-1

Первый поединок серии между собой проводили «Цмоки-Минск» и «Импульс-БГУИР». Уже в первой четверти «драконы» обеспечили солидный отрыв в 16 очков, который к концу третьего отрезка вырос вдвое. В финальной четверти «Цмоки» немного расслабились, но все же уверенно победили 92:65 и вышли в серии вперед.

В полуфинале чемпионата Беларуси БК «Цмоки-Минск» крупно обыграл «Импульс-БГУИР»-4

Еще более внушительный разрыв в счете был зафиксирован во встрече «Борисфена» и «Гродно-93», которые проводили уже второй очный поединок. После первой половины могилевчане вели +10, но вторую часть матча провели еще мощнее, доведя итоговый перевес до неприличного – 100 на 69. Таким образом «Борисфен» повел 2:0 в серии до трех побед.

# Баскетбол # Фотофакт

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