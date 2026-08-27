В полуфиналах чемпионата мира по современному пятиборью в Китае выступят 6 белорусов

6 белорусских пятиборцев сумели квалифицироваться в полуфинал чемпионата мира – турнир набирает ход в Китае. На следующей стадии выступят по три мужчины и женщины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшей из наших в отборочной группе «Б» стала Виолетта Гуреева. Она финишировала второй. При этом спортсменка не форсировала события, сохранив силы для дальнейшей борьбы. Анастасия Орел показала 11-й результат, чего также хватило для того, чтобы стать полуфиналисткой.

Мария Гнедчик в пульке «А «стала четвертой. Среди парней в одной второй силы попробуют Максим Марук, Владислав Нестеров и Евгений Орел.