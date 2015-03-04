В полуфиналах чемпионата Беларуси по хоккею «Юность» сыграет с «Гомелем», «Шахтер» – с «Неманом»

Новости Беларуси. В отечественной Экстралиге нокаут-раунд также в самом разгаре. Накануне определились все четыре клуба, которые сыграют на полуфинальной стадии.

После того, как «Шахтер» и «Гомель» проложили себе путь в полуфинал в понедельник, во вторник их примеру последовали «Юность» и «Неман».

Столичная дружина добилась третьей виктории над «Динамо-Молодечно», буквально размазав соперников по их родному льду – 6:1. Гродненцы также постарались не отставать, устроив в Жлобине погром для местного «Металлурга» – 5:1.

Таким образом, в полуфинальных сериях до четырех побед «Юность» скрестит клюшки с «Гомелем», а «Шахтер» померится силами с «Неманом». Первые игры пройдут 7 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».