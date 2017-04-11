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В плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса белорусы сыграют в гостях со швейцарцами

11 апреля 2017 20:53
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Новости Беларуси. Владимир Волчков и его подопечные узнали, с кем им придется сразиться в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Жеребьевка, прошедшая в Лондоне,

определила в соперники белорусским теннисистам швейцарцев.

Противостояние с «крестоносцами» состоится на их территории в середине сентября.

Вполне возможно, что Роджер Федерер и Стэн Вавринка за свою страну не выступят,

что серьезно облегчит задачу нашим землякам.

Весной 2008 года теннисные сборные Беларуси и Швейцарии уже встречались. Дело было в минском футбольном манеже в рамках второго круга первой Евро-Африканской зоны. Тогда гости добились победы со счетом 4:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Теннис

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