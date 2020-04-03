В плей-офф ЧБ по хоккею продолжается финальная серия. «Юность» сыграет с «Шахтёром»

Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею продолжается финальная серия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В схватке за Кубок Президента сошлись минская «Юность» и солигорский «Шахтер».

На данный момент в шаге от завоевания трофея остановились минчане. 1 апреля в Солигорске прошел четвертый матч финала. Успеха в нем добились хоккеисты «Юности». Таким образом, в серии столичная команда ведет со счетом 3:1.

Пятый матч будет сыгран сегодня, 3 апреля, в Минске на льду «Чижовка-Арены». Начало в 19.00.