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В плей-офф ЧБ по хоккею продолжается финальная серия. «Юность» сыграет с «Шахтёром»

03 апреля 2020 06:38
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Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею продолжается финальная серия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В схватке за Кубок Президента сошлись минская «Юность» и солигорский «Шахтер».

В плей-офф ЧБ по хоккею продолжается финальная серия. «Юность» сыграет с «Шахтёром»-1

На данный момент в шаге от завоевания трофея остановились минчане. 1 апреля в Солигорске прошел четвертый матч финала. Успеха в нем добились хоккеисты «Юности». Таким образом, в серии столичная команда ведет со счетом 3:1.

Пятый матч будет сыгран сегодня, 3 апреля, в Минске на льду «Чижовка-Арены». Начало в 19.00.

В плей-офф ЧБ по хоккею продолжается финальная серия. «Юность» сыграет с «Шахтёром»-4

В плей-офф ЧБ по хоккею продолжается финальная серия. «Юность» сыграет с «Шахтёром»-6

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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