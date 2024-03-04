Третьему матчу быть! В плей-ин чемпионата Беларуси по хоккею «Химик» в гостях одолел «Локомотив» и сравнял счет в серии до двух побед, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В понедельник, 4 марта, команда из Новополоцка победила со счетом 3:2. Хотя по ходу дуэли уступала с разницей в несколько голов. Отметим, все свои шайбы хоккеисты «Локомотива» забросили во втором периоде. Дубль оформил Владимир Джиг.