Третьему матчу быть! В плей-ин чемпионата Беларуси по хоккею «Химик» в гостях одолел «Локомотив» и сравнял счет в серии до двух побед, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Третьему матчу быть! В плей-ин чемпионата Беларуси по хоккею «Химик» в гостях одолел «Локомотив» и сравнял счет в серии до двух побед, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В понедельник, 4 марта, команда из Новополоцка победила со счетом 3:2. Хотя по ходу дуэли уступала с разницей в несколько голов. Отметим, все свои шайбы хоккеисты «Локомотива» забросили во втором периоде. Дубль оформил Владимир Джиг.
Напомним, в воскресенье в стадию плей-офф вышел «Брест», который по сумме двух встреч прошел «Лиду».