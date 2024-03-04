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В плей-ин чемпионата Беларуси по хоккею «Химик» в гостях одолел «Локомотив»

04 марта 2024 19:17
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Третьему матчу быть! В плей-ин чемпионата Беларуси по хоккею «Химик» в гостях одолел «Локомотив» и сравнял счет в серии до двух побед, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В плей-ин чемпионата Беларуси по хоккею «Химик» в гостях одолел «Локомотив»-1

В понедельник, 4 марта, команда из Новополоцка победила со счетом 3:2. Хотя по ходу дуэли уступала с разницей в несколько голов. Отметим, все свои шайбы хоккеисты «Локомотива» забросили во втором периоде. Дубль оформил Владимир Джиг.

Напомним, в воскресенье в стадию плей-офф вышел «Брест», который по сумме двух встреч прошел «Лиду».

# Хоккей Беларуси

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