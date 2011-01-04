В первый день Рождественского хоккейного турнира команда Президента сыграет с австрийцами

Традиционный Рождественский хоккейный турнир любительских команд на приз Президента Беларуси стартует сегодня в Минске. В Национальном Аэропорту накануне встречали первых гостей: это сборные Австрии, Словакии, Германии, России и Швейцарии.

Турнир уже в седьмой раз проходит в нашей стране, и многие из хоккеистов, кто прибыл в Минск уже выходили на белорусский лед. Своими впечатлениями они охотно делились сразу по прилету.

Михаэль Гюнтер, защитник сборной Австрии:

Людям нравится, когда на льду выступают опытные игроки, это всегда хорошее шоу. Мне кажется, что здесь самые сильнее сборные у России и Беларуси, но я бы хотел сыграть в финале с белорусами.

Соревнования пройдут на трех столичных аренах: во Дворце спорта, Ледовом дворце и «Минск-Арене». На предварительном этапе участники будут разделены на две группы. В квартет А включены команда Президента Беларуси, а также дружины Австрии, Германии и Финляндии. Группу В составят команды Словакии, Швейцарии, Украины и России. Церемония открытия турнира начнется сегодня в 18.00, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».. И уже через час, в 7 вечера, на лед выйдет команда Президента Беларуси. Она сыграет с дружиной Австрии.

По словам организаторов, престиж турнира растет с каждым годом. В заявках команд становится все больше игроков, за плечами которых успешная профессиональная карьера хоккеиста. Это придает соревнованиям особый колорит.