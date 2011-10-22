В первых трех матчах очередной выездной серии ХК «Динамо-Минск» заработал уже 5 очков

План пана Сикоры на игру в Казани был жирно крест-накрест перечеркнут «Ак Барсом» уже к пятой минуте. Алексей Морозов и Ярко Иммонен привели приговор в исполнение – 2:0. И, как признался наставник «Динамо» после матча, это практически был конец поединка, хотя сыграть еще оставалось ни много ни мало 55 минут.

Вот только привилегии действовать в фирменной выездной модели (вторым номером, от обороны, с острыми как нож контратаками) минчане теперь были лишены.

Что оставалось: забыть о том, что матч проходит на «Татнефть-Арене», пойти вперед, отобрав у хозяев инициативу, территорию и шайбу. Однако при всех проблемах нынешний «Ак Барс», активно реформируемый Владимиром Крикуновым, – команда активная, быстрая, и сама не прочь сыграть на ошибках соперника. Так что до конца воплотить в жизнь план Б «Динамо» не удалось.

Первая в сезоне шайба Томаша Словака и буллит, заработанный и реализованный Андреем Стасем, – вот и все, чего добились гости. Но и этого могло хватить, кабы не промахи в обороне. Тут со знаком «-» отличилось ударное, по замыслу Сикоры, звено. К провалам Корсо, Платта и Линглета в собственных тылах начинаем привыкать. «Ак Барс» их нежелание вовремя возвращаться в оборону использовал эффективно. Илья Никулин, Ярко Иммонен и Кирилл Петров испортили «Динамо» первую остановку на выезде – 5:3.

Разница в поединках с «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» только в том, что провалившие старт нижнекамцы позволили «Динамо» сделать то, чего не позволили звездные казанцы.

Вновь минчане допустили брак в дебюте матча. К 11-й минуте Денис Сергеев и Мартин Цибак поставили перед «зубрами» ту же задачу, что и Морозов с Иммоненом двумя днями ранее – 0:2.

Получив оплеуху, минчане уже по привычке начали прибавлять, и так прибавили, что во втором периоде порвали хозяев на тряпки. Статистика трети картину динамовского преимущества рисует рельефно: 13:4 по броскам, 2:8 по удаления и, соответственно, 2:0 по голам.

Правда, в большинстве минчане так и не забросили. Зато в равных составах с результативностью проблем не было. Лукаш Крайчек и Чарльз Линглет выровняли баланс, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А вот дальше начались качели, логично разрешенные в серии буллитов. В третий раз в сезоне «Динамо» ее выиграло – автором решающего броска стал Джефф Платт. 3:2.

Возникло впечатление, что поездку минчане проводят по нарастающей. Матч с «Салаватом Юлаевым» эту мысль подтвердил. Уроки Казани и Нижнекамска пошли впрок, так что теперь уже «Динамо» диктовало свои условия на старте.

Очень важную шайбу из крайне сложного положения забросил Владимир Денисов. Потом гости получили право сыграть в большинстве – впятером против троих уфимцев. Но этот опыт едва не стал негативным. Александр Свитов и Максим Сушинский чуть не превратили триумф в кошмар.

Выстояв сложные минуты, минчане отправили в ворота Эрсберга вторую шайбу: Теему Лайне с пользой сбегал в контратаку. А после того, как Чарльз Линглет отличился в большинстве, возникла уверенность, что победа от нас никуда не уйдет.

Однако Сергей Михалев – человек в хоккее искушенный. Сменив невезучего Эрсберга на Колесника, наставник «Салавата Юлаева» переломил ход встречи. Олег Сапрыкин, Виктор Козлов и Александр Радулов вернули нас с небес на землю – 3:3.

К счастью, впереди был перерыв на третий период, за который «Динамо» оправилось от психологического нокаута. Едва началась заключительная треть, как Александр Кулаков решил исход самого важного эпизода этой встречи.

«Салават» очень старался отыграться, «Динамо» терпело в обороне и дождалось. Теему Лайне броском по пустым воротам оформил победу и первый свой дубль в форме «зубров» – 5:3.