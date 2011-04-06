В первом туре чемпионата Беларуси по футболу «Динамо» (Брест) разгромило «Витебск» и возглавило турнирную таблицу

У традиционно преданной и влюбленной в футбол брестской публики старт чемпиона в прошлом году вызвал необычайный для наших широт резонанс. Можно сказать, рекордный. Тогда за поединком первого тура против солигорского «Шахтера» понаблюдать воочию собралось 8,5 тысяч зрителей. Вплоть до окончания сезона-2010 тот показатель болельщицкой симпатии так и остался никем не превзойденным.

Начало нынешнего чемпионатного марафона фанаты «бело-голубых» также не оставили без внимания, отметив старт первенства ярким перфоманс-шествием по улицам города, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но массовость аудитории, пришедшей на трибуны брестского спорткомплекса поприветствовать своих любимцев в первом матче чемпионата, оказалась значительно меньше, нежели в апреле прошлого года. 10-тысячная арена оказалась заполненной наполовину. По белорусским меркам это, впрочем, показатель весьма солидный.

Истосковавшиеся за зиму по самой популярной в мире игре брестские болельщики, скорее всего, ни капельки не пожалели, что провели погожий субботний вечер на трибунах стадиона. Их белоснежные любимцы из «Динамо» в матче первого тура продемонстрировали вдохновенную игру и, переиграв по всем показателям своих соперников из футбольного клуба «Витебск», отпраздновали крупную победу.

Бразильский новобранец «бело-голубых» Лазари, которого специалисты вовсю именуют самым ярким открытием нынешнего межсезонья, в предстоящем чемпионате наверняка будет одним из любимцев местной торсиды. Конечно, если и дальше будет приносить своей команде такую же ощутимую пользу.

В отчетном матче именно прострел южноамериканца на 17-й минуте оказался результативной передачей при первом взятии ворот витеблян. Ассистировал, правда, брестский легионер не своим одноклубникам, а Алексею Белоусову. Капитан северян в круговерти борьбы с наседавшими на него динамовцами отправил мяч в собственные ворота. 1:0 – в пользу хозяев поля. И, несмотря на дальнейшее неустанное давление брестчан на ворота Дмитрия Гущенко, этот счет сохранился до антракта.

После перерыва сценарий матча существенных изменений не претерпел. Подопечные Юрия Пунтуса, получившие словесный допинг в раздевалке от своего главкома, продолжили остро атаковать. А вот гостям ничего не оставалось, как отчаянно бороться за сохранность своих ворот. Получилось это у «Витебска» не самым лучшим образом.

На 64-й минуте подопечные Сергея Боровского были наказы арбитром встречи Сергеем Цынкевичем за игру рукой в собственной штрафной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Пенальти уверенно реализовал Андрей Цеван и счет стал 2:0. А спустя всего восемь оборотов секундной стрелки Заза Челидзе откликнулся на навес партнера со штрафного и установил на табло крупные цифры: 3:0 – в пользу «Динамо». Ассистировал грузинскому хавбеку хозяев ни кто иной, как, кстати, бразилец Лазари.

Сохранив свои ворота в неприкосновенности до конца встречи, брестчане, тем самым, обеспечили себе пребывание на вершине чемпионатной таблицы по итогам первого тура. Согласитесь, пустячок, а приятно. Победа брестчан над «Витебском», 3:0, оказалась самой убедительной в ходе игрового уикенда.