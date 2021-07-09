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В первом раунде Лиги конференций брестское «Динамо» сыграет против чешской «Виктории»

09 июля 2021 00:13
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Новости Беларуси. Стало известно, где сыграет брестское «Динамо» в первом раунде Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом раунде Лиги конференций брестское «Динамо» сыграет против чешской «Виктории»-1

Изначально номинально домашний матч должен был состояться в Грузии, но, по последней информации, встреча пройдет в Армении на поле Ереванской футбольной академии.

Напомним, в первом круге подопечным Сергея Ковальчука выпало играть с чешской «Викторией». Первая встреча двухматчевого противостояния состоится 22 июля на «Дусан Арене» в Пльзени.

# Футбол Беларуси # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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