В первом раунде Лиги конференций брестское «Динамо» сыграет против чешской «Виктории»

Новости Беларуси. Стало известно, где сыграет брестское «Динамо» в первом раунде Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Изначально номинально домашний матч должен был состояться в Грузии, но, по последней информации, встреча пройдет в Армении на поле Ереванской футбольной академии.

Напомним, в первом круге подопечным Сергея Ковальчука выпало играть с чешской «Викторией». Первая встреча двухматчевого противостояния состоится 22 июля на «Дусан Арене» в Пльзени.