В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская «Бавария» с минимальным счетом 1:0 победила французский «Лион»

На 69-й минуте голландский легионер баварцев Роббэн отправил мяч в сетку ворот после едва заметного рикошета от головы одноклубника Томаса Мюллера.

Поскольку кончиками волос гол забить тяжело, немецкий форвард на авторство не претендует.

Этой победы подопечные Луиса ван Галя добились, играя вдесятером. В конце первого тайма за нарушение правил против Лисандро Лопеса красную карточку получил Рибери. Тренер «Баварии» считает, что судья должен был ограничиться предупреждением.

Учитывая тот факт, что виктория была добыта малыми силами, результат поединка полностью устроил придирчивых немецких болельщиков. Многие фаны рассчитывали, что мячей в воротах гостей побывает больше. Тем не менее, и скромный счет стал поводом для празднования. Поклонники «Баварии» не сомневаются, что клуб выйдет в финал, где встретится с победителем пары «Барселона» — «Интер».