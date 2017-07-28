В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо-Минск» уступило на Кипре АЕКу – 0:2

Новости Беларуси. Футболисты минского «Динамо» покидают Кипр не в лучшем настроении. Первая игра третьего квалификационного раунда Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки завершилась для подопечных Сергея Гуренко сухим поражением, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Незадолго до перерыва испанский легионер хозяев Тете открыл счет, элегантно перебросив вратаря минчан Климовича. Во второй половине отличился другой иностранец из рядов АЕКа – Эктор Хевел. Оптимизма динамовцам перед ответной игрой в Беларуси мог добавить хотя бы один забитый мяч, но его этим вечером так и не случилось. Повторная дуэль намечена на следующий четверг.