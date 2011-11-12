В первом матче под руководством нового тренера сборная Беларуси уступила словенцам – 0:6, забросив даже одну шайбу в свои ворота

Худший дебют себе сложно и представить. Даже если в составе молодежь, и шесть игроков впервые вызваны в национальную сборную, проигрывать команде калибра Словении со счетом 0:6 – никуда не годится.

Андрей Башко, национальная сборная Беларуси:

Даже не знаю, что здесь сказать. Провалили игру. Очень стыдно перед болельщиками, перед всеми. Такое в самом страшном сне не могло присниться.

Андрей Антонов, национальная сборная Беларуси:

В начале были шансы, могли сами забивать. Я думаю, первая причина – это то, что не разыграли лишнего. В меньшинстве три шайбы пропустили, сами себе еще привезли. Где-то причина и в психологии. Все-таки, для многих ребят это была первая игра.

Начиная со второго периода, игра нашей команды окончательно разладилась. Игроки явно не выполняли установку Кари Хейккиля, а после игры мнения о том, насколько новую схему применил финский наставник, и вовсе разошлись.

Андрей Башко, национальная сборная Беларуси:

Я бы не сказал, что это совсем новая система. Так играют многие клубы. Тут особо ничего нового не было. Но получилось то, что получилось.

Андрей Антонов, национальная сборная Беларуси:

Все немного по-другому, поэтому тяжело это все накатать за несколько дней, чтобы каждый игрок знал, что ему делать.

Плохо сыграла белорусская команда в большинстве. Словенцы заработали 15 удалений, ни одно из которых хозяевами реализовано не было, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Антонов, национальная сборная Беларуси:

Не хватало нам какого-то спокойствия. Также, я думаю, плохо играли с вратарем. Он часто видел броски и спокойно отражал их. Нужно было помеху создать.

Итог матча – 6:0. Дублем отметился защитник словенской команды Субахутдин Ковачевич. Но даже при таком счете победители особо яркого впечатления не произвели.

Андрей Антонов, национальная сборная Беларуси:

Ничего нового не показали. Они нас, наверное, просто переиграли в том, что тактику свою выполняли от и до.



Апофеозом позора стала шестая шайба, которую белорусы забросили сами себе при отложенном штрафе. Что ж, такое бывает. Главное сейчас не опустить руки и провести концовку турнира в другом стиле.

Матиас Копитар, главный тренер сборной Словении:

Странный получился матч. Очень много удалений, и, я думаю, этим мой коллега недоволен так же, как я сам. Когда столько играешь в меньшинстве, контролировать матч невозможно. Мы уверенно действовали в своей зоне защиты и реализовали свои шансы в атаке.

Вообще, я сегодня просто счастлив. Если не ошибаюсь, нам впервые удалось обыграть белорусов. Хотя я бы поменял эту победу на победу в матче между нашими командами на последнем чемпионате мира, когда мы проиграли и вылетели из элиты.

Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:

Не лучший старт для нас, конечно. Но я тут посмотрел статистику и еще раз убедился: мы имели множество шансов, чтобы забить. Не повезло. Слишком много удалений было, и это сломало нам игру во втором периоде. А первый мы провели более-менее неплохо.

Россияне в первом матче турнира разгромили действующих обладателей трофея – датчан (5:0). Лучшими игроками матча были признаны голкиперы – Иван Касутин и Патрик Галбрайт. А самыми результативными стали Энвер Лисин и Виктор Тихонов. В активе каждого по заброшенной шайбе и результативной передаче, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Датчане сегодня взяли реванш за вчерашнее поражение. Шайбы забросили Якобсен, Поульсен и Йенсен. С заслуженным «сухарем» поздравили Симона Нильсена.

Белорусы провели два неплохих периода против россиян. Усилиями Сергея Дрозда, отличившегося в большинстве, наша команда вела в счете на протяжении 40 минут игры, но не сделав ни одного броска по воротам соперника в заключительной трети, бесславно уступили – 1:4. У россиян забивали Максим Пестушко, Алексей Глухов, Антон Глинкин и Артемий Панарин.