В первом матче под руководством нового тренера сборная Беларуси уступила словенцам – 0:6, забросив даже одну шайбу в свои ворота

Андрей Башко, национальная сборная Беларуси:
Даже не знаю, что здесь сказать. Провалили игру. Очень стыдно перед болельщиками, перед всеми. Такое в самом страшном сне не могло присниться.
Андрей Антонов, национальная сборная Беларуси:
В начале были шансы, могли сами забивать. Я думаю, первая причина – это то, что не разыграли лишнего. В меньшинстве три шайбы пропустили, сами себе еще привезли. Где-то причина и в психологии. Все-таки, для многих ребят это была первая игра.
Начиная со второго периода, игра нашей команды окончательно разладилась. Игроки явно не выполняли установку Кари Хейккиля, а после игры мнения о том, насколько новую схему применил финский наставник, и вовсе разошлись.
Андрей Башко, национальная сборная Беларуси:
Я бы не сказал, что это совсем новая система. Так играют многие клубы. Тут особо ничего нового не было. Но получилось то, что получилось.
Андрей Антонов, национальная сборная Беларуси:
Все немного по-другому, поэтому тяжело это все накатать за несколько дней, чтобы каждый игрок знал, что ему делать.
Плохо сыграла белорусская команда в большинстве. Словенцы заработали 15 удалений, ни одно из которых хозяевами реализовано не было, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Андрей Антонов, национальная сборная Беларуси:
Не хватало нам какого-то спокойствия. Также, я думаю, плохо играли с вратарем. Он часто видел броски и спокойно отражал их. Нужно было помеху создать.
Итог матча – 6:0. Дублем отметился защитник словенской команды Субахутдин Ковачевич. Но даже при таком счете победители особо яркого впечатления не произвели.
Андрей Антонов, национальная сборная Беларуси:
Ничего нового не показали. Они нас, наверное, просто переиграли в том, что тактику свою выполняли от и до.
Апофеозом позора стала шестая шайба, которую белорусы забросили сами себе при отложенном штрафе. Что ж, такое бывает. Главное сейчас не опустить руки и провести концовку турнира в другом стиле.
Матиас Копитар, главный тренер сборной Словении:
Странный получился матч. Очень много удалений, и, я думаю, этим мой коллега недоволен так же, как я сам. Когда столько играешь в меньшинстве, контролировать матч невозможно. Мы уверенно действовали в своей зоне защиты и реализовали свои шансы в атаке.
Вообще, я сегодня просто счастлив. Если не ошибаюсь, нам впервые удалось обыграть белорусов. Хотя я бы поменял эту победу на победу в матче между нашими командами на последнем чемпионате мира, когда мы проиграли и вылетели из элиты.
Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:
Не лучший старт для нас, конечно. Но я тут посмотрел статистику и еще раз убедился: мы имели множество шансов, чтобы забить. Не повезло. Слишком много удалений было, и это сломало нам игру во втором периоде. А первый мы провели более-менее неплохо.
Россияне в первом матче турнира разгромили действующих обладателей трофея – датчан (5:0). Лучшими игроками матча были признаны голкиперы – Иван Касутин и Патрик Галбрайт. А самыми результативными стали Энвер Лисин и Виктор Тихонов. В активе каждого по заброшенной шайбе и результативной передаче, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Датчане сегодня взяли реванш за вчерашнее поражение. Шайбы забросили Якобсен, Поульсен и Йенсен. С заслуженным «сухарем» поздравили Симона Нильсена.
Белорусы провели два неплохих периода против россиян. Усилиями Сергея Дрозда, отличившегося в большинстве, наша команда вела в счете на протяжении 40 минут игры, но не сделав ни одного броска по воротам соперника в заключительной трети, бесславно уступили – 1:4. У россиян забивали Максим Пестушко, Алексей Глухов, Антон Глинкин и Артемий Панарин.