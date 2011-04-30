В первом матче на чемпионате мира по хоккею сборная Беларуси уступила канадцам – 1:4

Накануне чемпионата наша сборная понесла серьезные потери: рецидив травмы выбил из состава Виталия Коваля, приболел и улетел на обследование в Москву Алексею Калюжный. Он на первом этапе уже вряд ли сыграет. Не успел к матчу с канадцами и Андрей Костицин. Его в Кошице ждут только 30 апреля.

Чтобы решить кадровый ребус, в спешном порядке был возвращен в сборную Артем Демков. Все эти обстоятельства открывали перед Эдуардом Занковцом большой простор для творчества.

Ударное звено, в итоге, составили Грабовский, Угаров и Мелешко. Во второй тройке оказались Стась, Кулаков и Михалев. Устояло, по сути, лишь звено Китаров – Степанов – Демагин. Наконец, в четвертой тройке тренер выпустил на лед Ковыршина, Павловича и Дрозда.

С парами защитников было проще. Отметим лишь смелое решение Занковца доверить право выйти в третьей смене с Колосовым молодому игроку обороны «Немана» Олегу Горошко, который произвел хорошее впечатление на сборах.

Наконец, в ворота стал Мезин. Его дублер – Шабанов.

Канадцы быстро добились успеха. Едва четвертая тройка появилась на льду, как Эвандер Кейн продавил Рядинского и выложил шайбу под бросок Джордану Эберле – 1:0. Тут Мезин не выручил, но требовать этого от вратаря было бы несправедливо.

Зато в дальнейшем лишь на его мастерстве держалась оборона белорусской сборной. Временами Андрей творил в воротах просто нечто невероятное, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Шанс в атаке к белорусам пришел под занавес первого периода. Андрей Степанов вынудил сфолить Скиннера и наша сборная приступила к штурму ворот Реймера. Солировало звено Китарова. Оно и забило в итоге. Центрфорвард выцарапал шайбу, отправил ее на «пятак», а уж Кулаков предоставил шанс забить Андрею Степанову. 1:1 – стало спокойнее.

Но канадцы уже нащупали слабое звено в рядах белорусской дружины. Звено Ковыршина допустило еще одну ошибку, оказавшейся роковой. В итоге, Джеф Скиннер вылез на «пятак» и без помех вывел «кленовых» вперед.

Дефицит в одну шайбу еще можно было отыграть, но после того, как Джон Таварес сделал счет 3:1, практически все в этом мачте стало ясно.

За полторы минуты до конца третьего периода канадцы получили численное преимущество. А реализовал его, установив тем самым окончательный счет в матче, все тот же Эберле, который и начал отсчет канадским шайбам на мировом первенстве 2011 года.

Могли родоначальники хоккея сделать счет и более крупным. Но Андрей Мезин отразил буллит в исполнении Стюарта. Счет на табло остался прежним.

Таким образом, национальная сборная Беларуси проиграла свой дебютный поединок на чемпионате. 1 мая команду ожидает матч со швейцарцами, а 3 мая белорусы проведут заключительный поединок предварительного этапа. Соперником выступил сборная Франции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

За несколько часов до отчетного поединка сборная Швейцарии дожала соперников из Франции в овертайме (1:0) и заработала два очка. У французов в активе – 1 балл.

Положение команд группы В:

1. Канада – 3 очка; 2. Швейцария – 2; 3. Франция – 1; 4. Беларусь – 0.