В первом матче Евровызова национальная сборная Беларуси по хоккею уступила в серии буллитов команде России

Недостатка во времени у Эдуарда Занковца на сей раз нет. Сборная на льду вторую неделю, а всего перед чемпионатом мира предстоит почти месяц тренировок и серия из шести товарищеских матчей. Так что даже те хоккеисты, для которых сезон завершился досрочно, а это, в первую очередь, динамовцы, успеют вернуть оптимальную форму.

Андрей Стась, национальная сборная Беларуси:

Было четыре выходных. А потом белорусы из «Динамо» тренировались до основной группы. А когда она присоединилась, тренировки продолжились практически каждый день.

Дмитрий Мильчаков, национальная сборная Беларуси:

Сейчас придумали этот турнир, и поэтому много предстоит игр. Не думаю, что это как-то будет сказываться. Ведь много игровой практики. Наоборот, будут наигрываться какие-то составы.

Евровызов – новая идея EHF, призванная заполнить лакуну между окончанием национальных первенств и чемпионатом мира. Белорусы попали в группу А, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И помимо россиян нашими соперниками станут чехи, датчане, швейцарцы и норвежцы. В общем, такой ситуации, как в прошлом году, когда тренерский штаб жаловался на дефицит игровой практики, не повторится. И пусть даже сборная России в этих матчах будет представлена не оптимальным составом, уровень спаррингов, наверняка, не разочарует.

Дмитрий Мильчаков, национальная сборная Беларуси:

Я видел состав в интернете. Думаю, что здесь никакой недооценки быть не может. Потому что сборная России – это имя. Нам будет очень интересно с ними играть, очень престижно.

Андрей Стась, национальная сборная Беларуси:

Хотим, прежде всего, прокатать ту систему, по которой мы работаем на тренировках. Понятное дело, хочется выиграть. Будем играть только на победу.

Михаил Хоромандо, национальная сборная Беларуси:

Хочу, прежде всего, на себя посмотреть на фоне национальной сборной и сборной России, хоть она и будет не в оптимальном составе. Интересно посмотреть, на что я способен на таком уровне.

Хоромандо – один из тех, кто приглашен в национальную команду, скорее, авансом. Занковец и не скрывает, что поедут на чемпионат мира далеко не все, кто вызван на сборы. Но приобретенный опыт молодому защитнику будет, наверняка, полезен.

Михаил Хоромандо, национальная сборная Беларуси:

Намного интенсивнее, чем в молодежной сборной, клубе. Сейчас у нас тренировки в зале и на льду, под нагрузкой. На льду мне непривычно работать в таком режиме.

Помимо получившего травму Стефановича в Смоленск не поехал Шинкевич, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А в плане перспектив на чемпионат мира невелики шансы у Хоромандо, Сушко, Филичкина и того же Осипова. Однако все они работают с желанием, чтобы создать задел. Опять же – на будущее.

Михаил Хоромандо, национальная сборная Беларуси:

Обидно не будет, потому что не ожидал, что меня вообще пригласят на этот сбор, так как после сборов, которые были в течение сезона, Эдуард Занковец говорил, что будут приглашаться игроки для состава на чемпионат мира. Вызов был неожиданным, но, тем не менее, приятным.

Работаю в полную силу. Нужно проявлять себя. А состав будет определять тренер.

Между тем, вокруг сборной и кадрового выбора Занковца развернулась заочная полемика. Руководство «Юности» предложило выяснить, кто прав, а кто виноват на льду четвертого апреля.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Сегодня они нас пытаются разогнать. Говорят, что у нас нет хоккеистов. Но у нас все есть.

Давайте сыграем четвертого апреля. Все минское «Динамо». КХЛовцы подъехали. Чего они боятся? Обыграйте 8:0 «Юность» (Минск).

Ответ на это тренера сборной наставника «Юности» вряд ли порадует.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

А зачем сборной эта игра? У нас нет причины, чтобы играть такой матч.

Вот так. Но игроков «Юности», равно как и «Немана», в сборной все равно ждут. Кого именно – здесь пока Эдуард Занковец ставит знак вопроса.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Те ребята, за которыми мы пристально следим и которые значатся у нас как кандидаты в сборную, показывают хороший хоккей. Мы ими довольны.

Но не хотелось бы отвлекать их от главного для них соревнования. Они должны думать об игре. Поэтому называть имена не буду.

Похоже, помощь финалистов придется сборной кстати. Россиянам, выступающим глубоко вторым составом, первого апреля белорусы уступили, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Счет открыл вундеркинд из «Трактора» Евгений Кузнецов, но еще в первом периоде Алексей Угаров и Никита Осипов вывели нашу команду вперед. От поражения хозяева ушли благодаря шайбе питерца Максима Рыбина. И он же поставил точку в серии буллитов. У белорусов штрафной бросок забил Сергей Демагин, а вот Дмитрий Мелешко и Артем Демков свои попытки не реализовали.