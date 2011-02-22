В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «БАТЭ» сыграл в Минске с «ПСЖ» вничью – 2:2

Невиданное доселе достижение суверенного белорусского футбола, а отечественный клуб впервые забрался на такие головокружительные еврокубковые высоты, стало серьезным испытанием не только для игроков и тренерского штаба «БАТЭ».

Экзамен на профпригодность держали и работники стадиона «Динамо», которым предстояло в столь суровую зимнюю пору привести главную арену страны в надлежащее состояние.

Юрий Криводубский, заместитель директора минского стадиона «Динамо»:

Кубометры и тонны снега вывезены. Сейчас вы видите, что дорожка чистая, трибуна чистая. Это потребовало больших усилий работников стадиона.

Схватку с погодой работники стадиона выиграли. Оценить натуральный, почти изумрудный газон игроки «БАТЭ» могли за несколько дней до матча. Главком борисовчан внес некоторые корректировки в подготовку команды в сравнении с предыдущим домашним еврокубковым поединком, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ»:

И вчера, и сегодня мы тренируемся на открытом воздухе, на «Динамо». Мы попросили директора, чтобы предоставил нам поле. А перед киевским «Динамо» мы провели три тренировки в зале. Это первое, что мы сразу же изменили.

Непривычные климатические условия накануне матча были едва ли не темой № 1 у игры № 1. Болельщики в своих кругах решали, стать ли им непосредственными свидетелями исторического для Беларуси поединка, или же наслаждаться перипетиями матча в куда более комфортных диванных условиях.

У игроков и тренеров подобной альтернативы не было. Так что даже прилетевшие в Минск за день до игры парижане хорохорились и в ожидании важной дуэли приободряли себя комментариями из разряда «и не такое видывали».

Антуан Комбуаре, главный тренер ФК «Пари Сен-Жермен» (Франция):

У нас во Франции тоже бывает такая погода. Сейчас нет, но месяц назад, например, было так же холодно.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ»:

Есть всевозможные варианты для того, чтобы было комфортно, в первую очередь, играть, но ни в коем случае не думать, как согреться на футбольном поле.

Ренан у нас в одной майке, учитывая то, какие у нас погодные условия. Завтра будет жарко.

Главком «БАТЭ», как оказалось, не обманул. Вечером четверга на минском стадионе «Динамо» остросюжетный сценарий матча, действительно, позволил многим забыть о леденящем морозе.

Уже на 16 минуте полюбивший холод белорусский бразилец Ренан Брессан знатно подогрел игровую атмосферу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Хавбек «БАТЭ» воспользовался изумительной передачей Виталия Родионова и вывел хозяев вперед – 1:0.

А вот борисовским новобранцам задумываться о погоде и вовсе было некогда – играть им приходилось под прессом особо пристрастной оценки борисовских фанатов и специалистов. Мол, давайте, ребята, докажите, что вы достойны защищать желто-синие цвета белорусского чемпиона.

Быть может, излишнее психологическое давление и сказалось не лучшим образом на действиях новичков. Дебютная игра вряд ли в полной мере удовлетворила сербского защитника Марко Симича. Как минимум из-за одного эпизода. На 29 минуте атака парижан, в завершении которой гости и сравняли счет усилиями Мевлюта Эрдинча, началась как раз-таки с позиционного прокола балканца, не сумевшего дотянуться до мяча.

Впрочем, вешать всех собак на Симича никто не собирается. Игрок он квалифицированный, и, наверняка, не раз это докажет.

Огромные резервы для роста и у Филиппа Рудика, которому пока объективно трудно найти должное взаимопонимание с действующим в нападении Виталием Родионовым.

Виталий Родионов, ФК «БАТЭ»:

Я думаю, что это дело времени. Пока можно сказать, что не все, конечно, у нас получается во взаимодействиях именно с ним. Где-то, может быть, он меня не понимает, где-то я его. Хотя, в целом, я считаю, что, как говорят, язык футбола для всех одинаков, и никакого сумбура в наших взаимодействия я не заметил.

Филипп Рудик, ФК «БАТЭ»:

Было тяжело дышать. Я не понял просто как справиться с этим холодным воздухом. А так ничего.

Положенное 15-минутное пребывание в раздевалке, куда соперники ушли при ничейном счете 1:1, каким-то чудодейственным образом сказалось на действиях команды Виктора Гончаренко. Во втором тайме борисовчане показали такую игру, которая, сложись все для них немного удачнее, могла бы позволить ехать в Париж на ответную встречу в отличном настроении.

Филипп Рудик, ФК «БАТЭ»:

Мне кажется, что во втором тайме они просто удерживали счет. Они забили гол и думали, что забьют во Франции.

Виталий Родионов, ФК «БАТЭ»:

Может быть, здесь надо смотреть так, что мы немного взвинтили темп. У нас немного стало больше получаться.

Добавить оборотов после антракта «БАТЭ» помогли, в том числе, и замены, проведенные Виктором Гончаренко во втором тайме. Одна из рокировок борисовского главкома стала поистине провидческой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вот уж у кого из новичков «желто-синих» воспоминания о дебюте в составе клуба будут восторженными, так это у Михаила Годейчука. Появившись на газоне за четверть часа до конца основного времени, спустя всего пять оборотов секундной стрелки, бывший нафтановец проявил отменное голевое чутье и сделал счет 2:1 в пользу своей команды.

В личной игровой биографии Гордейчука этот успех, несомненно, будет занимать одно из главных мест. А вот в летопись наиболее важных достижений «БАТЭ» он вряд ли войдет.

Значимость этого результативного удара несколько нивелировали дальнейшие события на поле. Гости нашли в себе силы на флажке матча наказать белорусского чемпиона за потерю концентрации. После ошибки Александра Юревича Пеги Люйиндула воспользовался фланговым прострелом Маконды и поверг в легкое разочарование белорусских болельщиков – 2:2.

После этого гола собравшаяся на трибунах торсида с особой горечью вспоминала шикарную возможность для взятия ворот, упущенную несколькими минутами ранее Максимом Скавышем. Вот и Павел Нехайчик, выложивший в этом эпизоде мяч партнеру как на блюдечке, разочарования после матча не скрывал.

Павел Нехайчик, ФК «БАТЭ»:

Естественно, недовольны. Играли на победу. Но так получилось, что по ходу матча два раза вели, но пропустили в конце такой обидный гол. Эмоции отвратительные.

Наверняка, те же эмоции переполняли после матча и остальных игроков «БАТЭ», но в своих комментариях они были сдержаны и в то же время оптимистичны.

Ренан Брессан, ФК «БАТЭ»:

Для первой игры сезона мы провели очень неплохой матч. Тем более, что во втором тайме у нас было больше силы, желания, чем у соперника. Моментов было больше. Жалко, что пропустили. Но ничего страшного не произошло. Я думаю, что шансы на выход у нас есть. Поэтому будем хорошо готовиться, чтобы там выиграть.

Виталий Родионов, ФК «БАТЭ»:

Ощущение неприятное присутствует, тем более момент был хороший при счете 2:1. Ничего страшного. Будем с оптимизмом смотреть в будущее.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ»:

Нет такого разочарования, чтобы говорить, что «пелена перед глазами», что все плохо. Мне понравилось наше отношение, то, что мы прибавили во втором тайме.

Наверное, есть какие-то объективные и субъективные моменты. Но, в целом, мы хорошо сыграли.

Я верю в команду. У нас есть еще ответный матч.

Ответная дуэль «БАТЭ» и «Пари Сен-Жермен» – уже в ближайший четверг, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Думается, смелость Михаила Гордейчука, не испугавшегося дебюта на столь высоком уровне, умноженная на здоровый спортивный максимализм Павла Нехайчика и сдобренная чарующим оптимизмом Ренана Брессана, способна брать любые города.

Будем надеяться, что Париж не станет для борисовчан последней станцией. И белорусский желто-синий вагон в составе лигоевропейского экспресса продолжит движение по турнирной дистанции плей-офф второго по значимости клубного евротурнира.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ»:

Я считаю, что все еще возможно. Я верю в команду, можем удачно сыграть в Париже и пройти дальше.

Виталий Родионов, ФК «БАТЭ»:

Мы не полетим сломя голову вперед, а будем ждать своего шанса. А я уверен на 100%, что он представится. Главное, наверное, надежно сыграть сзади. И что тоже немаловажно, не пропустить в Париже.