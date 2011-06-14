В первом матча молодежного чемпионата Европы-2011 сборная Беларуси обыграла Исландию – 2:0

Первого матча молодежной сборной белорусские болельщики наверняка ожидали с нескрываемым волнением. Объяснений этому можно найти немало: это и стартовая игра турнира, которая по определению не может быть простой; это и уровень соперника (Исландия, напомним, наделала шуму в отборочном цикле, оставив позади себя не кого-нибудь, а Германию, действующего, между прочим, чемпиона Европы среди молодежных сборных); и, наконец, пресловутые кадровые проблемы.

Незадолго до старта континентального форума судьба-злодейка не преминула добавить головной боли Георгию Кондратьеву и его тренерскому штабу. В лазарете оказались Михаил Гордейчук и Павел Нехайчик, а также Владимир Юрченко.

Но если игроки «БАТЭ» постепенно идут на поправку и сохраняют шансы помочь сборной в Дании, то для получившего серьезную травму футболиста «Шахтера» нынешний сезон уже закончен. На замену форварду «горняков» был срочно рекрутирован минский динамовец Александр Перепечко. И новобранцу с ходу доверили место в основе. Его попадание в стартовый состав наверняка удивило многих. Но, как показала встреча, – это решение Георгия Кондратьева оправдало себя на все 100.

Именно при непосредственном участии Перепечко в небогатом на события первом тайме были созданы две угрозы воротам исландцев. На 8-й минуте Александр отменной передачей отправил своего одноклубника Станислава Драгуна на рандеву с голкипером соперника. На долю секунды быстрее в этой ситуации оказался страж ворот островитян.

А затем уже сам Перепечко стал автором единственного белорусского удара в створ до антракта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вообще, в созидании наши парни преуспели мало. В этом ничего удивительного нет – обе команды присматривались к сопернику и не желали рисковать, поставив во главу угла надежные действия в обороне.

Куда живее пошла игра после перерыва. При этом, надо отметить, что по ходу второй половины встречи отечественным поклонникам игры № 1 было впору положить рядом домашнюю аптечку. Аккурат по прошествии часа игрового времени белорусы начали допускать серьезные ошибки. И только невероятное расположение фортуны позволило подопечным Георгия Кондратьева избежать крупных неприятностей.

В течение какой-то четверти часа форвард исландцев Сигторссон, к слову, памятный нашим болельщикам по лигоевропейским сражениям «БАТЭ» с голландским «Алкмааром», трижды оказывался на идеальных для голевого удара позициях. И если нашему клубному флагману этот игрок забил три мяча, то на сей раз его бомбардирская коса нашла на белорусский камень в лице голкипера Александра Гутора, за что ему – персональная благодарность миллионов земляков.

После такого нашей сборной ничего не оставалось, как принять ответные меры. И, действительно, островитян настигла жестокое возмездие за небывалое расточительство.

На 77-й минуте Драгун смело пошел в обыгрыш и был не по правилам остановлен в штрафной соперника. Македонский арбитр Ставрев без раздумий указал на точку и вдобавок удалил Гуннарссона. Подошедший к 11-метровой отметке Андрей Воронков хладнокровно вывел вперед белорусов.

В оставшееся время потрясенные произошедшим исландцы откровенно расклеились, и наша команда вполне могла оформить крупную победу. Один только Перепечко упустил несколько верных шансов для взятия ворот.

Как нужно реализовывать моменты в концовке показал вышедший на замену Максим Скавыш. Борисовчанин на мгновение опередил вратаря и, несмотря на отчаянные усилия защитника исландцев, мяч оказался в сетке.

Прозвучавший вскоре финальный свисток зафиксировал уверенную и столь желанную викторию молодежной сборной Беларуси – 2:0.

Матчи второго тура молодежного чемпионата Европы пройдут в ближайшие вторник и среду, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Подопечным Георгия Кондратьева предстоит нелегкое испытание в лице сборной Дании. Отступать проигравшим на старте хозяевам просто некуда.