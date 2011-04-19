В первом белорусском «классико» сезона-2011 «БАТЭ» переиграл минское «Динамо» – 1:0

Очередная глава эпопеи под рожденным кипучей белоруской фантазией названием белорусское «классико» в сезоне-2011 долго ждать себя не заставило. Первая ее часть была написана уже в четвертом туре национального чемпионата, в котором слепой календарь свел «БАТЭ» и столичное «Динамо» в Борисове.

Как это ни странно, ни «желто-синие», ни «бело-голубые» перед принципиальным противостоянием в стане лидеров, пусть и формальных, в турнирной таблице замечены не были. Соперники находились где-то на подступах, имея в своих активах по пять набранных очков. Смотря на это, зрелище предполагалось увлекательное в любом случае.

Ожидания, если честно, оправдались не на все 100%. Хотя начало встречи и выдалось весьма резвым. Не успели футболисты как следует разбежаться, как вновь пришлось начинать игру с центра поля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Столичные динамовцы позабыли в полном одиночестве бразильца с белорусским паспортом Ренана Брессана. Да еще и в центре собственной штрафной. В таких случаях, как говориться, вынимай. «БАТЭ» повел в счете – 1:0.

Обескураженные динамовцы вынуждены были начать с центра и постарались быстро прийти в себя. Однако спустя 10 минут оказались близки к катастрофическим для себя цифрам 0:2. После удара все того же Брессана лишь стойка выручила голкипера гостей Александра Сулиму.

Из этого эпизода «бело-голубые» вынесли определенный урок и впредь стали более внимательно относиться к персоне бразильца и его «желто-синим» компаньонам.

Более того, подопечные Олега Василенко стали действовать первым номером против самого «БАТЭ». Благо состав позволяет динамовцам это делать даже в Борисове.

Вот только важная проблема у минчан осталась: по-настоящему голевой момент у ворот Гутора так и не возник. Главная заслуга в этом принадлежит, разумеется, борисовской обороне. Ведь такие футболисты как Ковель, Глеб-младший и Драгун вряд ли разучились атаковать и забивать за три предшествовавших этому поединку туров, в которых «бело-голубые» неизменно играли на «кочкодроме», главной арене страны.

А борисовчане действовали впереди куда увереннее своих оппонентов. За 20 минут до окончания встречи лишь блестящая реакция Александра Сулимы спасла «бело-голубых» от повторного изъятия мяча из сетки после удара Егора Филипенко.

Ответ «Динамо» последовал совсем скоро. Только опасным его можно назвать по той причине, что это был первый удар гостей в створ борисовских ворот. Станислав Драгун больших проблем Гутору не доставил.

В компенсированное время динамовцы побеспокоили борисовского кипера во второй раз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На дальний удар решился Ковель. Эдакий удар отчаяния, который констатировал, пожалуй, неоспоримый факт: «БАТЭ» в данный момент сильнее «Динамо».

Как долго такое положение дел сохраниться, покажет время. Следующее белорусское «классико» намечено на 25 июня.