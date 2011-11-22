В Первой лиге чемпионата Беларуси по футболу состоялись матчи заключительного, 30-го, тура

Обладатели победно волнующей первой и дающей право участия в переходных матчах второй табличных строк были известны еще накануне игрового дня. Серьезных интриг последний тур не обещал.

Поединок на столичном стадионе «Трактор» принес, пожалуй, самую большую неожиданность 30-го тура. «Партизаны» то ли не захотели, то ли не смогли продемонстрировать практически ничего путного в противостоянии со «Сморгонью». Минчане по всем статьям уступили одному из аутсайдеров нынешнего чемпионата.

Уже к перерыву хозяева поля получили двухголевой дефицит. В течение пяти минут, сначала Юрий Сыроквашко на 28-й, а затем Николай Фастов на 33-й, обозначили серьезное желание гостей завершить нынешний сезон на победно-мажорной ноте.

Правда, в начале второго тайма гол расторопного «партизана» Бубакара Камара, казалось бы, возродил интригу — 1:2. В дальнейшем, однако, абсолютно невразумительная игра столичных футболистов в обороне обернулась для них еще двумя голевыми конфузами.

И снова роковой для минчан стала пятиминутка. На 69-й и 74-й минутах поединка сморгонец Виталий Рушницкий дважды уходил от опеки минских защитников и безжалостно заставлял соперников, понурив головы, брести к центру поля.

Судьба матча была решена. Безвольная игра «партизанов» не давала их поклонникам ни малейшей надежды на спасение ситуации. Единственное, что удалось столичной команде, так это капельку подсластить горькую пилюлю поражения и уйти от разгрома. На исходе основного времени матча 18-летний форвард минчан Максим Дубай отметился дебютным голом в составе «Партизана» и установил окончательные цифры на табло, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Хозяева уступили — 2:4. Так что болельщики столичного клуба теперь с нескрываемой тревогой будут ожидать стыковые дуэли с предпоследней командой «вышки», непременно задавая себе волнующий вопрос «а хотят ли «партизаны» пробиться в клубную элиту страны». Последние матчи минчан дают при этом конкретно отрицательный ответ.

Чемпион Первой лиги, мозырская «Славия», завершила сезон эффектной победой в Речице, столичный СКВИЧ разошелся безголевым миром с «Гранитом», а вот «Городея» на третьей добавленной минуте вырвала победу в поединке с «Барановичами», благодаря чему поднялась на третью строчку в турнирной таблице.

Еще раз поздравим мозырян с долгожданным возвращением в элитный дивизион. В третью по значимости лигу страны отправляются «Барановичи» и гродненский «Белкард». А вот «Партизану» еще предстоит решать свою судьбу в стыковых матчах.