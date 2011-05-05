В Первой лиге чемпионата Беларуси по футболу состоялись матчи второго тура

В гости к футбольному клубу СКВИЧ во втором чемпионатном туре наведался гость с Полесья – пинская «Волна». Хозяева уютного искусственного поля спорткомплекса «Олимпийский» взяли с места в карьер, и попытались было уже в дебюте решить судьбу этого поединка в свою пользу.

Ведь команде Владимира Гольмака необходимо было реабилитироваться в глазах своих болельщиков после неудачи на старте чемпионата.

Против такого желания минчан гости во главе с голкипером Александром Лукашом довольно активно возражали. Более того, ближе к перерыву «Волна» осмелела и, можно сказать, временами разбушевалась до такой степени, что заставило СКВИЧ сосредоточиться на обороне.

Эта активность гостей развязала руки хозяева для быстрых конратак. В одной из них перед самым перерывом главный наконечник минского наступления Владимир Шаков открыл счет в поединке. 1:0 – СКВИЧ вышел вперед.

Через семь минут после начала второй половины хозяева поля сумели увеличить свой перевес, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вновь постарался Шаков, который практически в упор головой расстрелял Лукаша. Правда, комфортное для СКВИЧа сочетание цифр на табло (2:0 в пользу минчан) продержалось только семь минут

Слегка оживить интригу в матче решил защитник столичной команды Максим Горбач, который неосторожным касанием застал врасплох вратаря СКВИЧа Павла Шишею. Впрочем, сильного разочарования голкипер хозяев не испытал. Ведь финальный свисток гродненского арбитра Сахаревича зафиксировал первую победу минского клуба в нынешнем чемпионате. 2:1.

Куда увереннее свой домашний поединок провели футболисты столичного «Партизана». Гости стадиона «Трактор» из «Городеи» каких-то особых амбиций не выказали, несмотря на то, что в их составе на поле вышло целое созвездие значительных в разные годы и звучных в белорусском футболе имен: братья Маковские, Володенков, Чумаченко, Якубовский, Брановицкий. Что поделать – годы берут свое. И хозяева не проявили к именитым гостям никакого почтения.

На 30-й минуте в ворота «Городеи» за игру рукой был назначен пенальти, который четко реализовал Александр Макась. К этому голу еще один, довольно эффектный, на исходе первого тайма добавил Александр Толканица. После чего соперники ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу минского клуба.

Во втором тайме игра выровнялась, и хорошие возможности отличиться получили оба соперника, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Правда, при этом голевые моменты так и остались моментами. За исключением одного. На последней минуте игры, когда Михаил Горнак окончательно оформил крупную победу «Партизана» – 3:0.

Любопытство вызывают исходы матчей в Мозыре и Полоцке, где «Славия» и полочане сумели наряду с «Партизаном» добиться очередных побед в чемпионате, что позволило этому трио возглавить турнирную таблицу.

О заявке на повышение в классе говорить, естественно, еще очень-очень рано, но серьезный настрой вышеозначенных коллективов, по крайней мере, любопытство все же вызывает.