В Первой лиге чемпионата Беларуси по футболу состоялись матчи восьмого тура

В Гродно на искусственном поле спорткомплекса «Неман» сошлись крепкие середнячки турнирной таблицы: хозяева из местного «Белкарда» и «гранитные» гости из Микашевич.

Не самая зрелищная и при этом почти равная игра получила от гродненских болельщиков-острословов меткое определение «упрямого бодания за центр поля». Правда, поначалу две сотни зрителей, посетивших этот матч, испытали прилив положительных эмоций. Уже на 11-й минуте Павел Бодак симпатичным ударом вывел гродненцев вперед. 1:0 – в пользу «Белкарда».

Восстановить равенство в счете гостям из Микашевичей удалось в середине второй половины матча. Голевым ударом отметился многоопытный Вадим Бойко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Счет 1:1, в итоге, стал окончательным и вполне объективным. На победу никто из соперников не наиграл.

Среди других результатов восьмого тура в Первой лиге выделяются очередные победы лидирующего трио. Мозырская «Славия» в гостях отгрузила три безответных мяча гомельскому «ДСК». И все три в свой актив записал Роман Волков. Минский «СКВИЧ» сумел увезти из Барановичей непростую победу, благодаря результативному удару Максима Горбача в начале второго тайма. А столичный «Партизан» негостеприимной встретил дома пинскую «Волну». За хозяев постарались два Дмитрия – Шматко и Юзвович.

В турнирной таблице по-прежнему властвуют мозыряне. Неподалеку пристроился дуэт столичных клубов, с которыми лидеру нужно держать ухо востро.