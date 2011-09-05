В Первой лиге чемпионата Беларуси по футболу состоялись матчи 19 тура

19-й тур в Первой белорусской лиге получился неполноценным – матч между столичным «Партизаном» и речицким «Ведричем» был сдвинут в календаре аж на ноябрь, а встреча с участием «Барановичей» была бойкотирована аутсайдером Второго дивизиона в связи с ставшими уже патологическими задолженностями по зарплатам.

Тем не менее, даже в таком, усеченном варианте, тур выдался весьма любопытным. В частности, зрители минского поединка, в котором сошлись столичный «СКВИЧ» и гомельский «ДСК», стали свидетелями сенсации. Приезжая команда, которая в нынешнем чемпионате ведет борьбу в нижней части турнирной таблицы, нанесла неожиданное поражение подопечным Сергея Яромко. А ведь «СКВИЧ», кто запамятовал, – один из главных претендентов на повышение в классе.

Тем не менее, гомельчане в субботнем матче цели своего визита в столицу обозначили сразу же. Старт поединка «ДСК» провел ярче и задорнее. Так что вполне справедливо по истечении четверти часа игрового времени вышел вперед. Розыгрыш гостями углового завершился элегантным ударом Юрия Чукунова. 1:0 – гомельчане повели в счете.

Но буквально тут же едва не упустили свой гандикап. Минчане сообразили очень опасную атаку. Правда, в ее завершающей стадии Юрий Мархель самую малость не успел к прострелу партнера, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Оказавшись в роли отыгрывающихся, футболисты «СКВИЧА» заиграли живее и активнее. Во втором тайме они и вовсе буквально заперли соперников на их половине поле. И, все-таки, голевых плодов все эти старания не принесли. Гомельская команда оборонялась очень самоотверженно. Распечатать кипера «ДСК» Олега Ковалева хозяевам все-таки удалось, но лишь с нарушением правил. Это незасчитанное взятие ворот счет на табло не изменило. Поединок, несмотря на старания подопечных Сергея Яромко, так и завершился – с минимальным перевесом гомельских футболистов – 1:0.

Неожиданно потерял очки и еще один лидер Первой лиги. Мозырская «Славия» не сумела распечатать ворота пинской «Волны». В результате соперники подписали безголевой мир.

Тем не менее, мозыряне смогли догнать столичный «Партизан» в турнирной таблице. Правда, не будем забывать: у команды Владимира Курнева сейчас одна игра в запасе. Потерпевший поражение столичный «СКВИЧ» теперь отстает от «Городеи» на три очка.