В Первой лиге чемпионата Беларуси по футболу прошли матчи седьмого тура

Один из главных преследователей табличного лидера Первой лиги, мозырской «Славии», футбольный клуб «СКВИЧ» в минувшем, седьмом по календарному счету туре, как-то негостеприимно встретил на своем поле гостей из «Руденска».

Подопечные Владимира Гольмака буквально с первых минут взяли приезжих футболистов в тиски плотного прессинга и неспешно стали нагнетать давление на владения голкипера Романа Степанова, который до поры до времени, правда, действовал уверенно и безошибочно. Вот только партнеры Степанова по команде помогать своему вратарю как-то не торопились.

Снизить напряжение в своей штрафной путем активизации контригры руденцы не спешили. Редкие рейды на чужую половину поля ударами по воротам Павла Шишеи почти не завершались.

Впрочем, на экваторе первой половины Михаил Козак был близок к взятию хозяйских ворот. Но пробил неточно. В тот момент почему-то подумалось, что наказание за этот промах должно наступить очень скоро. Так и получилось.

На 30-й минуте форвард хозяев Владимир Шаков на мгновение освободился от опеки, и этого ему вполне хватило, чтобы неотразимо пробить в верхний угол ворот. 1:0 – «СКВИЧ» вышел вперед.

До перерыва эти цифры на табло спорткомплекса «Олимпийский» не изменились. А вот во втором тайме хозяева поля разошлись не на шутку. Особенно буйствовал уже отметившийся в протоколе Шаков. Через 10 минут после возобновления игры Владимир дважды в течение каких-то считанных секунд вынудил гостей снова и снова начинать с центра поля. 3:0 – в пользу «СКВИЧА». И судьба поединка, понятное дело, стала предельно ясна.

Впрочем, столичные футболисты на этом не остановились. И, поймав вдохновение, отшлифовали свою победу четвертым забитым мячом. Его автором на 84-й минуте стал резервист минчан Николай Швыдаков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«СКВИЧ» в итоге побеждает (4:0) и вплотную приближается к мозырянам, которые в минувшем туре скромно съездили в Полоцк, где разошлись сухим миром в поединке с хозяевами.

Таблицу Первой лиги после семи игровых туров по-прежнему возглавляют мозыряне. Правда, теперь на пятки подопечным Юрия Малеева наступают Владимир Гольмак и его футболисты из столичного «СКВИЧА».

Далее следует минский «Партизан» и плотная группа преследователей.