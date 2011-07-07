В Первой лиге чемпионата Беларуси по футболу прошли матчи 11 тура

Не довелось скучать в прошедшие выходные поклонникам Первой лиги, коих у нас в стране тоже хватает, ведь нынче во Втором дивизионе белорусского футбольного первенства события развиваются очень любопытно и способны заинтриговать любого почитателя отечественной игры № 1.

Например, «Партизан» в минувшую субботу в матче 11 тура камня на камне не оставил от защитных порядков футбольного клуба «Полоцк». Вышел на вторую строчку в турнирной таблицы и уже дышит в спину мозырской «Славии». Разрыв между командами – всего-то два очка, а на носу, уже в следующем туре, очное свидание клубов-лидеров.

А сложилась такая небезынтересная ситуация в том числе и благодаря крупной воскресной победе «Партизана». Подопечные Владимира Курнева в славный город Полоцк к местному одноименному клубу ехали только за победой. Другой вариант даже не рассматривался, ведь северная дружина нынче находиться в совершенно разобранном состоянии.

Полочане почти не тренируются вот уже полмесяца, хронические невыплаты зарплат грозят команде снятием с чемпионата. В общем, ситуация – не позавидуешь. А в субботу терпящая бедствие команда была бита еще и на футбольном поле, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Уже на шестой минуте Сергей Корсак переиграл полоцкого кипера и открыл счет в матче. А на 14-й гости, к тому же, заработали пенальти, который уверенно реализовал Андрей Мисюк. Счет стал 2:0, и до антракта «партизаны» взяли передышку. А почти сразу по возвращении из раздевалок очередное голевое слово сказал Корсак. Воспользовавшись прострелом Толканицы хавбек оформил дубль и довел перевес своей команды до крупного. Но и это было еще не все.

На 74-й минуте Абубакар Камара прорвался сквозь хозяйскую оборону и не оставил шансов вратарю соперников – 4:0. А под занавес точный дальний удар удался резервисту минчан Богдану Дубовику. 5:0 – итоговая победа «Партизана».

А вот другие лидеры Первой лиги оступились. Столичный СКВИЧ дома на последних минутах не устоял под натиском «Городеи», а «Славия» в Мозыре совершенно неожиданно уступила одному из аутсайдеру Первой лиги «Сморгони», в результате чего и подпустила «Партизан» в турнирной таблице на расстояние двух очков. Ликвидировать это отставание подопечные Владимира Курнева могут уже в следующем туре, в очном свидании против «Славии».