В Первой лиге чемпионата Беларуси по футболу прошли дебютные матчи розыгрыша сезона-2011

Хозяева встречи, сыгранной на минском стадионе «Трактор», оставили весьма приятное впечатление. Судя по всему, подопечные Владимира Курнева самым серьезным образом намерены вместить свое расставание с Высшей лигой в один сезон.

Впереди у «Партизана», разумеется, неблизкий и непростой путь. Но первый шаг по направлению к возвращению в клубную элиту страны минчане сделали уверенно.

Подопечных Владимира Курнева не смутил даже незабитый на экваторе тайма пенальти. В этом эпизоде сплоховал Антон Бубнов.

Если «партизаны» и переживали неудачу, то недолго. Уже на 26-й минуте гостям все же пришлось достать мяч из сетки собственных ворот и понуро брести к центру. Хозяев вывел вперед Александр Макась. Он же на исходе игрового часа передал гомельчанам еще один голевой привет, чего «Партизану» вполне хватило для мажорной запевки в чемпионате. Столичные футболисты выиграли – 2:0, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Неожиданных результатов в стартовых матчах Первой лиги, признаться, было зафиксировано предостаточно. Здесь и поражение «Сморгони» от «Городеи», и домашний проигрыш «Гранита» футболистам «Полоцка», и гостевая неудача столичного «СКВИЧА» в Светлогорске.

Так что, стартовала Первая белорусская лига по-настоящему интригующе. Следующий, второй, тур будет сыгран 30 апреля, в субботу.