В перенесенном матче 19 тура «Белшина» на своем поле минимально одолела «Гомель»

Перед соперниками в этом матче стояли разные, но довольно важные задачи. Гостям наверняка очень хотелось приблизиться ко второму табличному месту и оторваться от ближайших соперников в борьбе за эту заветную позицию.

А вот бобруйчанам победа нужна была для того, чтобы уверенно закрепиться в середине турнирной таблицы. А там, глядишь, можно было замахнуться и на что-то большее.

Чуть активнее на стартовом отрезке встречи выглядели хозяева поля. Однако до валидольных ситуаций у ворот голкипера гостей Бушмы дело так и не дошло. К экватору первого тайма гости выровняли игру. Однако свои шансы гомельчане Зуев и Лисовой не использовали. Так что на перерыв соперники уходили при нулях на табло, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вторая половина игры началась уже с преимуществом гостей с берегов Сожа. Однако все атакующие попытки гомельчан оказались холостыми. А вот белшиновцы все-таки сумели огорчить гомельчан.

Опытнейший бобруйский забивала Геннадий Близнюк на 70-й минуте смог ускользнуть от двух опекунов и мощным ударом пробить вратаря гостей Копанцова. «Белшина» вышла вперед – 1:0. И через несколько минут вполне могла закрепить минимальный перевес. Однако бобруйчанин Ковб проиграл очную дуэль голкиперу гомельчан.

В оставшееся время гости настойчиво пытались уйти от поражения. Однако футбольное счастье в этот день явно было облачено в красно-черные бобруйские цвета. «Белшина» в итоге выиграла – 1:0. Что фактически не изменило табличного положения соперников.

«Гомель» остался на третьем месте, и до солигорского «Шахтера» подопечным Олега Кубарева по-прежнему далевато – целых пять очков. А вот бобруйчане, сохранившие за собой седьмую позицию, бодро задышали в затылок новополоцкому «Нафтану», жодинскому «Торпедо-БелАЗу» и минским динамовцам.

Матчи следующего, 24-го тура, будут сыграны 9 и 11 сентября.