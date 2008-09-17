В Пекине состоялась церемония закрытия 13-х Параолимпийских игр

Белорусские атлеты возвращаются на родину с 13 медалями. В национальной копилке 5 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовая награда.

Таким образом, наша дружина – на 21-м месте в медальном зачете. На счету белорусской команды золото завоевали пловцы Дмитрий Солей, Роман Макаров и Сергей Пунько, легкоатлетка Тамара Сивакова в метании диска и велотандем Ирины Федотовой и Елены Дроздовой в индивидуальной шоссейной гонке.

Наибольшее количество наград в командную копилку принесли пловцы, занявшие 6 призовых мест. Ну, а из спортсменов самую богатую медальную коллекцию собрал 27-летний пловец из Новополоцка Сергей Пунько, трижды поднимавшийся на пьедестал почета. К слову, впервые участие в Параолимпийских играх белорусы приняли в 96-м году в Атланте. Тогда 13 спортсменов завоевали 13 медалей – число оказалось счастливым и на этот раз.

