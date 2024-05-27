В Париже стартовал открытый чемпионат Франции по теннису

В Париже стартовал грунтовый турнир серии «Большого шлема» – «Ролан Гаррос». Сейчас теннисисты соревнуются в матчах первого круга, сообщили в программе СТВ-Спорт.
В Париже стартовал грунтовый турнир серии «Большого шлема» – «Ролан Гаррос». Сейчас теннисисты соревнуются в матчах первого круга, сообщили в программе СТВ-Спорт.
Лидер женского рейтинга Ига Швентек успешно начала защиту титула, разгромив француженку Жанжан – 6:1, 6:2. Для польки это 15-я победа кряду на данном старте. Далее ей предстоит игра с экс-первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.
А вот в мужском туре сегодня состоялся исторический поединок. Рафаэль Надаль сыграл, возможно, свой последний матч на любимом мейджоре. 14-кратный победитель турнира в упорной дуэли в трех партиях уступил немцу Александру Звереву. Причем для Надаля это лишь четвертое поражение на кортах Парижа в карьере.
А уже завтра борьбу на турнире начнут наши девушки – Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Вторая ракетка планеты на главном корте будет бороться с юной россиянкой Эрикой Андреевой. Напомним, в прошлом году Арина дошла до полуфинала французского мейджора. Азаренко во вторник, 28 мая, сыграет с аргентинкой Надей Подорошка. Теннисистки ранее уже играли дважды. Однако на грунте встретятся впервые. Пока белоруска ведет в истории личных дуэлей – 2:0.