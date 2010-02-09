В Париже проходит женский теннисный турнир категории «Премьер»

Участие в нем принимает и ряд отечественных спортсменок.

К сожалению, не смогли выйти из квалификации Татьяна Пучек и Дарья Кустова. Проиграла свой первый матч на турнире, но уже в основной его части и наша Ольга Говорцова. Она встречалась с теннисисткой из Венгрии Ангэш Шавай. Уступив первый сет 3:6, и проигрывая во втором 0:1 белоруска от продолжения борьбы отказалась.

Сейчас остается открытым вопрос выступит ли Говорцова в парном разряде вместе с Пучек. Кстати, в первом круге им предстоит встреча с Дарьей Кустовой, объединившей усилия с украинкой Юлией Бейгельзимер.