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В Париже продолжается ЧЕ по водным видам спорта – результаты белорусов

14 августа 2026 20:09
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В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. В вечерней программе пятницы прошли четыре заплыва с участием наших спортсменов – два из них медальные, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Анастасия Кулешова на стометровке баттерфляем преодолела предварительную стадию с 6-м результатом, в одной второй финишировала 7-й, а в финале ее время – 57,57 секунды – также оказалась шестым. Спортсменка обновила свой личный рекорд в этой дисциплине. 

В Париже продолжается ЧЕ по водным видам спорта – результаты белорусов-2

Анастасия Кулешова, белорусская пловчиха:
Я надеялась, что вечером будет полегче, но, к сожалению, было сложнее. Но рада, что получилось улучшить и попасть в финал. 

Алина Змушко на дистанции 200 метров брассом в решающий раунд шагнула, замыкая лучшую восьмерку, там соотечественница немного улучшила свое положение и коснулась бортика 7-й. Победу с рекордом турнира праздновала россиянка Евгения Чикунова. В прошлом году Алина завоевала бронзу планетарного форума в этом виде программы.

Кроме того, сегодня определились финалисты на полтиннике брассом. Илья Шиманович в утреннем отборе стал пятым, а в медальный заплыв вышел с четвертым временем. 

На 200-метровке баттерфляем Иван Шамшурин не сумел преодолеть стадию одной второй. 

На данный момент в активе нашей команды по плаванию одна награда чемпионата Европы – бронзу на дистанции 50 метров баттерфляем завоевал Григорий Пекарский.

# Плавание # Анастасия Кулешова

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