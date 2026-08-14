В Париже продолжается ЧЕ по водным видам спорта – результаты белорусов

Анастасия Кулешова на стометровке баттерфляем преодолела предварительную стадию с 6-м результатом, в одной второй финишировала 7-й, а в финале ее время – 57,57 секунды – также оказалась шестым. Спортсменка обновила свой личный рекорд в этой дисциплине.

В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. В вечерней программе пятницы прошли четыре заплыва с участием наших спортсменов – два из них медальные, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Кулешова, белорусская пловчиха:

Я надеялась, что вечером будет полегче, но, к сожалению, было сложнее. Но рада, что получилось улучшить и попасть в финал.

Алина Змушко на дистанции 200 метров брассом в решающий раунд шагнула, замыкая лучшую восьмерку, там соотечественница немного улучшила свое положение и коснулась бортика 7-й. Победу с рекордом турнира праздновала россиянка Евгения Чикунова. В прошлом году Алина завоевала бронзу планетарного форума в этом виде программы.

Кроме того, сегодня определились финалисты на полтиннике брассом. Илья Шиманович в утреннем отборе стал пятым, а в медальный заплыв вышел с четвертым временем.

На 200-метровке баттерфляем Иван Шамшурин не сумел преодолеть стадию одной второй.

На данный момент в активе нашей команды по плаванию одна награда чемпионата Европы – бронзу на дистанции 50 метров баттерфляем завоевал Григорий Пекарский.