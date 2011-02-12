В отсутствии лидеров команды молодежь ХК «Шахтер» радует болельщиков своей феноменальной игрой

Ждать много от встречи не приходилось, хотя «Шахтер» испытывает определенные проблемы с кадрами, все же, «Витебск» горнякам на данный момент не соперник. Команда Сергея Петухова – одна из тех, для кого сезон, фактически, завершен. Впервые за последние три года витебляне не попадают в плей-офф и уже, наверняка, заняты мыслями как жить дальше.

Сергей Петухов, главный тренер ХК «Витебск»:

Сезон доигрывать не собираемся. В каждом мачте ребята выкладываются. Но в силу каких-то обстоятельств они не могут прыгнуть выше головы.

Мы хотим сейчас определиться с теми игроками, которых оставим на следующий сезон. В марте-апреле у нас запланирован просмотр ряда игроков.

В межсезонье команда будет полноценно готовиться к следующему чемпионату.

Умение Петухова плодотворно работать с молодежью общепризнанно. И все же, будущие успехи или неудачи «Витебска» во многом будут зависеть от того, получится ли сохранить главные ударные силы команды. Ведь количество квалифицированных исполнителей на белорусском трансферном рынке весьма ограничено.

Среди тех, кто в составе северной команды выделяется, Павел Волчик, Игорь Ворошилов и лучший снайпер Александр Абакунчик. Впрочем, последний раскрылся именно при Петухове.

Александр Абакунчик, ХК «Витебск»:

По началу было непривычно. Он требует больше выкладываться, больше бегать. Но сейчас все нормально.

Сколько я играю в этой Лиге, начало сезона не удается, а потом мы набираем очки. Партнеры мне хорошо отдают, а я попадаю по шайбе и забиваю.

В отчетном поединке отличиться Абакунчику не удалось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». У «Витебска» забили Сергей Воронин и Игорь Ворошилов. Но распечатали они ворота Матуша Костура, когда поезд уже ушел.

Все решил проваленный первый период. При счете 0:4 на площадке «Шахтера» отыграться почти нереально.

Александр Абакунчик, ХК «Витебск»:

Что-то у нас обычно не выходит первый период. Не знаю, может, это настрой какой-то. Первый период частенько проваливаем. А потом начинаем бороться, но уже поздно.

Сергей Петухов, главный тренер ХК «Витебск»:

«Шахтер» нас в первом периоде переиграл в скорости, быстроте движения, быстроте мысли. Создал для нашей обороны ситуации, когда игроки просто позиционно ошибались.

Александр Абакунчик, ХК «Витебск»:

Мы не забили верные голы, их вратарь выручал. И потом уже не смогли переломить игру.

Матуш Костур, действительно, провел неплохой матч, отразив 20 бросков гостей, но настоящим героем матча стал не он. Почему? Посмотрите какую шайбу забросил Владислав Занковец, и поймете сами.

Во втором периоде сын главкома национальной сборной отличился еще раз, оформив, таким образом, первый дубль в карьере на высшем уровне, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владислав Занковец, ХК «Шахтер»:

На этот матч настраивался по-особому, потому что по окончании прошлой игры получил небольшую взбучку. Поэтому сегодня настраивался показать все, на что способен. Получилось, в принципе.

В начале сезона у меня уже брали интервью. Я тогда сказал, что буду ждать своего шанса. Видимо, дождался.

Да, был готов к тому, что будет тяжело. Надо пройти через трудные моменты, закалиться, и потом все будет хорошо.

Если и есть что-то положительно в кадровых проблемах «Шахтера», так именно шанс, который получает солигорская молодежь. В последних матчах заметен на льду Юрий Серяков, а про Занковца-младшего и разговора нет.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Незаменимых людей нет. В отсутствии лидеров другие ребята, поработав, взвалили на себя ношу. Я не говорю только о Занковце.

Это не только голы, это грамотная игра в меньшинстве, равных составах, большинстве.

Отметить в составе хозяев можно еще Илью Камбовича. Он настоящий специалист по «Витебску», своей бывшей команде. В отчетном поединке нападающий забросил северянам пятый раз в сезоне, а еще ассистировал Александру Еронову, сделав, таким образом, решающий вклад в победу – 6:2.

Илья Камбович, ХК «Шахтер»:

Мне кажется, что нам повезло, потому что в первом периоде сразу забросили четыре шайбы. А дальше пошла раскрепощенная игра.

Да, где-то контролировали ход матча, правда, удалений нахватали неоправданных.

Тяжело играть в три звена. А если где-то удаление, то «наедаемся». Очень тяжело тогда.

Главный же матч игрового дня состоялся в Жлобине,сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». «Юность» открыла счет усилиями Рядинского, но Хомко, Осипов и Макров не позволили гостям увезти в столицу очки. Остальные матчи завершились вполне предсказуемо.

Турнирная таблица новостями нас давно не радует. И новостей в будущем не сулит. Две неудачи «Химика» отделают «Брест» от официального вручения путевки в плей-офф. Не ясно, кто финиширует на пятом, а кто на шестом местах. Однако представляется, что принципиальной разницы с кем играть в четвертьфинале, с «Неманом», «Металлургом» или «Шахтером» для «Гомеля», «Металургса» и «Сокола» нет.