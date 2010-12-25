В Открытом чемпионате Беларуси по хоккею «Юность» разгромила «Могилев» – 10:3

Но главный с точки зрения рейтинга команд-участниц матч тура – «Неман» – «Сокол».

Впрочем, соперники подошли к нему после серии не самых удачных поединков. Гродненцы проиграли в Солигорске, а ранее лишь в серии буллитов одолели хилый «Могилев». Киевляне также нестабильны и чередуют победы с поражениями.

Можно предположить, что пауза была обеим командам на руку. Лучше, судя по встрече, перерыв использовали подопечные Дмитрия Кравченко. Перебросав оппонента вдвое, 41 – 18, хозяева добились уверенной и заслуженной победы.

В первом периоде Дмитрий Панцерев и Михаил Климин распечатали ворота Игоря Карпенко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Во второй трети Максим Осипов и Олег Малашкевич, реализовав большинство, довершили дело. Шайба Егора Егорова в концовке лишь огорчила отлично отыгравшего Сергея Шабанова – 4:1.

«Юность» разгромила «Могилев». Андрей Степанов ухитрился в этом поединке оформить покер.

Ожидаема была победа «Металлурга». А вот «Шахтер» потерпел непрогнозируемое поражение, несмотря даже на дубль Евгения Ковыршина.

«Гомелю» не повезло в серии буллитов. Зато повезло решившему исход встречи Виктору Туркину.

Наконец, за «Шинник» дебютировали недавние игроки МХЛ-овской «Юности» Георгий Кочулин и Эдгар Улещенко. И бобруйская команда прервала серию из четырех поражений кряду.

Турнирная таблица давно уж не сулит новостей. Но стабильность в данном случае не радует. Хотелось бы больше интриги.