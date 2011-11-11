В Открытом чемпионате Беларуси по хоккею состоялись заключительные матчи первого отрезка турнира

Главный матч последнего перед паузой тура игрался в Минске. В третий раз за короткий промежуток времени встречались «Юность» и «Неман». Хозяева после разгромов (1:6 и 0:4) жаждали реванша, который и обрели частично. «Юность» пропустила всего одну шайбу, правда, сделав 33 броска по воротам Шабанова, забить так и не смогла.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Не забиваешь – не выигрываешь. А мы слабо забиваем. Поэтому отсюда такие плачевные результаты в последних играх. С тремя голами за последние пять игр ничего не выиграешь.

Единственная пробоина Оксы в этом матче произошла очень рано: уже на 12-ой минуте встречи в большинстве Каспарс Саулиетис продавил оборону хозяев, открыл и, одновременно, закрыл счет. Впоследствии поединок шел под диктовку «Юности», которой временами удавалось надолго прижимать «Неман» к его воротам, но цифры на табло больше не менялись.

Каспарс Саулиетис, ХК «Неман»:

Играли по заданию сегодня. Знали, что с «Юностью» у нас всегда трудные игры. К каждому матчу нужно готовиться заново и нельзя думать о результате, который был в предыдущем матче.

Сегодня парни сыграли отлично, просто глушили хоккеистов «Юности» уже в средней зоне. Поэтому и такой результат.

Повеселили немногочисленную публику в этом небогатом на события матче драки. Самый впечатляющий поединок провели Олег Тимченко и Сергей Кузнецов. По общему мнению, итогом сражения «технарей» стала почетная для обоих ничья.

А вот штатные тафгаи команд от выходов к барьеру на сей раз воздержались, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Хотя Каспарса Саулиетиса на бой активно провоцировали, Александр Семочкин, в частности.

Каспарс Саулиетис, ХК «Неман»:

Здесь у меня совсем другие задачи. Вы сами видите, что «Неман» на меня рассчитывает как на лидера команды. Если я сброшу перчатки, придется сидеть 10 минут.

Знаю, что все ребята пытаются проверить меня, в форме я или нет, но могу сказать, что в белорусском чемпионате должны случиться какие-нибудь страсти, чтобы я начал драться.

«Юность» выпустила против меня молодого игрока. Они его потеряют, а мы потеряем игрока первого звена. Нельзя мне этого допускать.

«Юность» проиграла одному сопернику сразу три матча в чемпионате. «Неман» закрепился на первой строчке турнирной таблицы. Кажется, сейчас гродненской команде пауза совсем некстати.

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Неман»:

Когда начинаешь играть первые матчи после паузы, тогда и понимаешь, что минус, а что – плюс. В одном ты, может, поднимешь ОФП, но игровой темп будет потерян.

Я думаю, хорошо, что пауза. Она нам нужна была.

Неожиданно потерял очки в Лиепае «Гомель». Только в овертайме Андрей Колосов, оформивший в итоге дубль, спас свою команду от еще большего разочарования. Которого не удалось избежать «Шахтеру». Победную для «Химика» точку в этом поединке поставил Артем Глинкин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Только в серии буллитов разошлись «Витебск» с «Могилевом». Исход матча решил Юрий Ильин, ранее отличившийся и с игры. Удачно съездила в Брест «Лида». Хозяев не спасли от поражения даже два дубля – Романа Романенко и Ярослава Билищука.

«Неман» в турнирной таблице – первый. Но теневой лидер – «Металлург». Правда, команде Василия Спиридонова еще надо набрать очки в несыгранных матчах. Подтянулись на неделе отстававшие совсем недавно «Химик» и «Витебск», что гарантирует интригу на следующем этапе чемпионата.

Он стартует уже в понедельник матчем в Минске. Потом, в среду и пятницу, состоятся полноценные туры.

5 ноября

«Металлургс» (Лиепая) – «Гомель» – 5:6 (от)

«Шахтер» – «Химик-СКА» – 2:3

«Витебск» – «Могилев» – 3:4 (бул.)

«Брест» – «Лида» – 5:7

«Юность» – «Неман» – 0:1