В Открытом чемпионате Беларуси по хоккею состоялись матчи очередного тура

Многого от визита в Жлобин не ждали, наверное, и сами витебляне. Поэтому на фоне разговоров о ликвидации клуба поражение со счетом всего 1:4 – это совсем неплохо.

Резкий перевод Андрея Макрова на Алексея Герловского стал основанием для первой шайбы в матче. Гости отыгрались во второй трети усилиями Дениса Лобашова. Однако почти тут же «сталевары» выкатились втроем против одинокого витебского защитника, и Вячеслав Андрющенко восстановил статус-кво. Большинство, реализованное Сергеем Хомко, и шайба Павла Дашкова в заключительной трети довершили картину.

«Химик» по-прежнему испытывает вратарские проблемы и копит на коньки Виталию Трусу. Евгений Николаев, тем временем, оформляет хет-трик, а Андрей Колосов и Александр Качан – по дублю. «Брест» громит «Металургс» за счет ударно проведенного третьего периода.

«Неман» впервые в истории выиграл в Солигорске, и за это подопечные Дмитрия Кравченко должны поблагодарить не только себя, но и защитников «Шахтера».

Первый ляп допустил Юрий Наваренко, на шестой минуте гостеприимно уступивший шайбу Артему Кислому. Отыгрался «Шахтер» в большинстве: бросок Андрея Башко от синей линии, добивание Евгения Ковыршина. Однако на перерыв «Неман» ушел все же в статусе лидера. Лишнего реализовал Александр Полушин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Потом была классная шайба регулярно забивающего в последнее время Каспарса Саулиетиса. Латышу удался бросок с кистей, вновь в большинстве. Ответ «горняков» также стал результатом удаления: Ярослав Чуприс возродил интригу.

В заключительной трети чаша весов могла склониться как в одну, так и в другую сторону, если опять не напортачила оборона хозяев: потеря на своей синей линии обернулась голевой комбинацией, на острие которой оказался злой гений «Шахтера» Сергей Кукушкин.

В другом матче дня «Лида» выиграла в «Могилеве», прервав серию из пяти поражений кряду. Дублем отметился Никита Ремезов.

Трио лидеров турнирной таблицы кажется устоявшимся, однако «Юность» имеет два матча в запасе, а ведь в Минск собираются не слишком опасные нынче «Витебск» и «Химик».