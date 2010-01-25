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В Открытом чемпионате Беларуси по хоккею состоялись два матча

25 января 2010 14:39
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В битве прошлогодних финалистов столичная «Юность» на выезде взяла верх над «Гомелем» 4:3, а солигорский «Шахтер» на родном льду разгромил рижский «Динамо-Юниорс» 8:2.

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» в гостях выиграло по буллитам у череповецкой «Северстали» 3:2. Дубль в игре оформил Джефф Платт, два послематчевых штрафных броска реализовал Олег Антоненко. От зоны плей-офф подопечных Александра Андриевского отделяет девять очков.

Отметились накануне и белорусские легионеры. Три очка (гол плюс две передачи) Алексея Калюжного помогли московскому «Динамо» обыграть «Атлант» 4:3, а шайба Алексея Угарова поспособствовала победе «МВД» над «Барысом» 4:2.

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