В Открытом чемпионате Беларуси по хоккею прошли матчи первого и второго туров

Отменить все матчи первого тура просто не успели. И многим в тот день пришлось стартовать, в прямом смысле, со слезами на глазах.

Сергей Усанов, главный тренер ХК «Могилев»:

В первую очередь, хочу выразить соболезнования семьям игроков погибшей команды «Локомотив». Это не чужая мне команда – я 10 лет там отыграл, знаю многих не понаслышке.

Матч для хозяев получился противоречивым. Хорошо начав поединок (2:1 к первому перерыву, 5:2 – ко второму), концовку встречи могилевчане провели заметно хуже, позволив хоккеистам «Витебска» отыграться и перевести встречу в овертайм – 6:6. Самыми результативными игроками этого отрезка стали у хозяев – Дмитрий Виолентий, у гостей – Николай Михайлов. Оба забросили по две шайбы.

Ну а в серии буллитов Андрей Царегородцев принес победу «Могилеву» – 7:6.

Василий Петухов, главный тренер ХК «Витебск»:

Безобразно сыграли в обороне. Счет не от того, что обе команды здорового в атаке играют, а от того, что в обороне и команд полный провал.

Сергей Усанов, главный тренер ХК «Могилев»:

Ошибок в обороне было очень много. Даже ведя 6:3, такие детские ошибки допускали.

В Гомеле также выходили в тот день на матч с тяжелым сердцем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Скабелка, главный тренер ХК «Гомель»:

Лично от себя и от команды приношу соболезнования семьям погибших. Я провел лучшие годы в Ярославле. У меня там очень много друзей, в том числе и среди погибших.

Наверное, в стартовый день чемпионата в Гомеле рассчитывали на победу: ведь в гости к фавориту приехала команда-загадка – «Металургс» из Лиепаи. Однако два периода заброшенных шайб не принесли, а в начале третьего хозяева, играя, правда, в меньшинстве, проспали появление Сергея Воронина прямо перед своими воротами – 1:0. Однако ответный штурм принес гомельчанам успех. Большинство, бросок Трибунцова, и Александр Жидких добивает шайбу в ворота – 1:1.

Затем был овертайм и серия буллитов. Блестяще в ней проявил себя вратарь «Металургса» Янис Калныньш, отразивший оба броска – Николаева и Соломонова. А вот его визави Паси Хаккинен дважды капитулировал: и перед Урисом Упитисом, и перед Эдгарсом Бранцисом. 2:1 – первая неожиданность чемпионата.

Валерий Воронин, главный тренер ХК «Металлургс» (Лиепая):

Мы допустили ряд непростительных ошибок, противник не сумел этим воспользоваться, играя и в большинстве, и в равных составах. Очень прилично и надежно сыграл наш молодой вратарь Калныньш.

Андрей Скабелка, главный тренер ХК «Гомель»:

44 раза бросили, а забили одни гол. Что тут можно сказать? Поражение комментировать сложно. Очень хотели выиграть первую игру дома, но очень слабо сыграли в численном большинстве. Потратили много сил, создавая какие-то моменты (самоотдача у ребят была хорошая), но не забили.

Первую победу в дебютном сезоне одержала «Лида». Решающую шайбу в брестские ворота забросил Виктор Гоман, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Шахтер» разгромил «Химик-СКА». Интересно, что все пять шайб забросили разные хоккеисты. А самым результативным стал Андрей Башко, в активе которого, помимо гола, две результативные передачи.

7 сентября

«Брест» – «Лида» – 2:3

«Шахтер» – «Химик-СКА» – 5:1

«Гомель» – «Металургс» – 1:2 (бул.)

«Могилев» – «Витебск» – 7:6 (бул.)

9 сентября «Могилев» добился второй победы кряду, закрепив, таким образом, удачный старт. Впрочем, у «Химика» подопечные Сергея Усанова также выиграли минимально. Во втором периоде счет открыл Роман Блох. В третьем, в большинстве забросил Андрей Царегородцев, шайба которого вновь оказалась победной, поскольку новополочане ответили лишь точным броском Артема Глинкина.

«Шахтер» одержал вторую победу кряду. Переломными стали шайбы, заброшенные в третьем периоде Евгением Ковыршиным и Владимиром Михайловым.

Уверенно стартовал в чемпионате «Неман», разгромивший «Брест». Лучшим у победителей стал Алексей Полушин: к шайбе он добавил две голевые передачи.

Дважды реализовав большинство усилиями Андрея Спиридонова и Андрея Макрова, добился победы над лиепайскими одноклубниками «Металлург». Довершил же дело Вячеслав Андрющенко в равных составах.