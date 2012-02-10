В Открытом чемпионате Беларуси по хоккею прошли матчи очередного тура

Накануне паузы «Шахтер» преподнес себе и своим болельщикам подарок, наконец прервав серию неудач и обыграв в родных стенах принципиального соперника, к тому же, обыграв «Металлург» вообще впервые в сезоне.

Довольно быстро «горняки» открыли счет: Александр Еронов без помех расстрелял Мильчакова, замкнув прострел Ефименко. Но первый период все же остался за подопечными Василия Спиридонова. Дважды гости реализовали большинство: Андрей Макров бросал издали, а Кирилл Брикун забивал с пятака – 2:1.

И во второй трети игра в неравных составах была определяющим фактором. Владимир Маркелов поборолся на пятаке и сумел добить шайбу в ворота после дальнего выстрела Сергея Стася. А в ответ почти такой же номер проделали Валерий Хлебников и Андрей Спиридонов. К заключительному периоду баланс был вновь в пользу «Металлурга» – 3:2.

Но последние 20 минут «Шахтер» провел с толком. Статистика бросков в трети –17 на 6 в пользу «горняков», и счет, соответственно, 3:0. Владимир Михайлов восстановил равенство, а потом пришло время Виктора Андрущенко. В первом случае ему ассистировал Евгений Дадонов, а во втором, поневоле, Никита Комаров.

5:3 – «Металлург» получил болезненный укол накануне плей-офф, хоть с турнирной точки зрения матч значения не имел, сообщили в программе «Горячий лед».

Примерно то же можно сказать и о «Немане», неудачно погостившем в Минске. А вот «Юность» пережила настоящий ренессанс после поражения в Жлобине.

Андрей Расолько, тренер ХК «Юность»:

Состоялся серьезный разговор, разбор. И сегодня было видно, что это команда, которая может выигрывать.

В стартовом периоде шайб заброшено не было, зато во втором зрители результативностью соперников наверняка остались довольны. А первым познал голевой успех Константин Захаров. Что ж, плей-офф все ближе, надо репетировать.

Константин Захаров, ХК «Юность»:

Я думаю, все и так понятно, с кем будем играть первый раунд. Все-таки, первый раунд, я думаю, Солигорску будет. Больше к ним будем готовиться.

«Неман», пожалуй, был все-таки активнее. И работы у вратаря «Юности» Виталия Белинского было больше, чем у его визави Шабанова. И хоть пропустил молодой голкипер дважды (от Максима Осипова и Александра Рядинского), упрекнуть его не возьмемся: после ссылок в «Юниор» и «Брест» на уровне лидера первенства он смотрелся вполне органично.

Виталий Белинский, ХК «Юность»:

Конечно, ждал шанс, когда доверят тренера. А здесь так получилось, что у Оксы травма. Сразу меня бросили в бой. Конечно, стараюсь воспользоваться шансом, но не всегда получается.

Что касается Шабанова, то он во втором периоде ворота покинул. К этому приложили руку Александр Фомин и Иван Усенко, но все же голкипер должен в первую очередь винить себя самого.

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Неман»:

По моей статистике, подсчетам, во втором периоде по нашим воротам было шесть бросков. Из них один – Брикуну. То есть пять бросков – три гола.

3:2 – счет к началу заключительной трети оставлял простор для интриги, но последний отрезок «Неман» провел неудачно, больше удаляясь, чем угрожая воротам хозяев.

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Неман»:

Судья удаление за шесть полевых правильно дал, если наш игрок сидит на борту, свесив ноги? Он же не на завалинке сидит. Видно, перепутал время. Значит мы ему перепутаем количество выделенных средств на карточку.

Это самое решающее удаление за нарушение численного состава реализовал Николай Михайлов. 4:2 – «Юность» показала, что в плей-офф интрига может воскреснуть, причем не дожидаясь полуфиналов.

Виталий Белинский, ХК «Юность»:

Мастерство у них, конечно, тоже немаленькое. За счет самоотдачи, выполнения тренерских задумок. Только так можно было обыграть. Именно за счет того, что парни сегодня сплотились, отработали все от и до.

Андрей Расолько, тренер ХК «Юность»:

По настрою, по желанию ни к кому нет претензий. Еще раз говорю: мы можем выигрывать у любого противника. Но вопрос в психологии: как мы готовимся, как мы настраиваемся. т этого все и зависит.

Также в субботу «Лида» уступила «Бресту». Отметим дубль Александра Обуховского. «Могилев» проиграл разыгравшемуся «Химику». «Витебск» был бит в Лиепае, сообщили в программе «Горячий лед».

Следующий тур будет сыгран в среду, 15 февраля. А украсят его такие блокбастеры, как «Гомель» – «Юность» и «Неман» – «Шахтер».