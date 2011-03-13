В Открытом чемпионате Беларуси по хоккею определились все участники полуфинальных игр

Быстрее всех в 1/4 финала отстрелялись «Неман» и «Сокол». Киевляне пытались оказать сопротивление в домашнем матче. И даже перевели встречу в овертайм. Но в самый решающий момент ошибся вратарь хозяев Константин Семчук. Он отразил бросок Вадима Новицкого, но прямо перед собой, и Олег Малашкевич решил исход серии. Эта ошибка стала очередной в ряду грубых ляпов киевской обороны.

Александр Сеуканд, главный тренер ХК «Сокол»:

В плей-офф были игры в гостях, в которых мы много наделали глупостей. И сегодня последовало продолжение этой серии. Эти ошибки в плей-офф нельзя допускать.

Лучшим бомбардиром «Немана» в противостоянии с «Соколом» стал Максим Осипов (пять заброшенных шайб). У киевлян как обычно выделялся Вадим Шахрайчук, который подвел черту под сезоном «Сокола» горьким комментарием.

Вадим Шахрайчук, ХК «Сокол»:

Команда показала, что она могла добиться каких-то серьезных задач. Но это оказалось никому не нужным. У нас даже медикаментов хватило только на сегодняшний матч. А на следующий у нас их нет.

В один день с «Соколом», но несколькими часами позже сложил оружие и другой иностранный клуб Открытого чемпионата лиепайский «Металургс», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Не зацепив ни одного матча в Жлобине, латышам оставалось уповать на домашнюю встречу, которая получилась слишком нервной и изобиловала удалениями. Они и решили исход поединка.

Шанс у «Металургса» возник вначале второго периода, когда Виктор Блинов сравнял счет, ответив на первую шайбу Ильи Шинкевича. Но тут же в большинстве мощным броском Александр Макрицкий вернул все на круги своя. А чуть позже численный перевес реализовал Никита Осипов, удачно сыгравший на добивании.

Второй раз хозяева вернулись в игру после точного броска Владимира Мамонова. Однако последнее слово осталось все же за гостями. Арбитрам понадобился видео-повтор, но шайбу Андрея Макрова они в итоге засчитали – 4:2.

Макров и стал самым результативным игроком «Металлурга» в четвертьфинале (шесть очков – гол + пас). Среди лиепачан выделялся Валерий Филимонов (четыре балла за результативность).



Самая затяжная серия – «Шахтер» – «Гомель». Подопечные Андрея Скабелки в плей-офф преобразились и сумели дважды обыграть горняков: в Солигорске и у себя дома.

Четвертый матч мог все решить, но гомельчан в нем подвели эмоции. А как иначе объяснить первую пропущенную шайбу, когда в меньшинстве Алексей Ефименко прошил гомельского вратаря Дмитрия Карпикова чуть не от синей линии.

Ошибся голкипер и во время второго взятия ворот, неуверенно отразив шайбу. Евгений Ковыршин был тут как тут. После того, как Илья Камбович на пятой минуте второго периода утроил перевес «Шахтера», практически все стало ясно. Николай Сусло еще сократил отрыв, кстати, также в меньшинстве, но большего «Гомель» не добился – 1:3.

А вот на пятую встречу подопечных Андрея Скабелки не хватило, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Олег Антоненко открыл счет в большинстве уже на четвертой минуте, но дальше на льду царили горняки. Артем Демков восстановил равенство и пошло-поехало. После пятой шайбы наставник «Гомеля» поменял Карпикова на Щепко, но не помогло. В итоге – форменный разгром.

Таким образом, в полуфинале нас ждет повторение прошлогодней битвы за золото. Другую путевку в финал оспорят «Неман» и «Металлург».