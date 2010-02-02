В Открытом чемпионате Беларуси по хоккею накануне сыграна одна встреча

Белоруска Мелитина Станюта выиграла четыре медали на первом этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Она заняла первое место в упражнении со скакалкой. А в еще трех дисциплинах – с мячом, обручем и лентой — выиграла бронзу.