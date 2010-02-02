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В Открытом чемпионате Беларуси по хоккею накануне сыграна одна встреча

02 февраля 2010 13:46
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Автор победной шайбы – Олег Малашкевич.

Гродненский «Неман» в овертайме нанес поражение «Бресту» - 2:3.

 

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