В Открытом чемпионате Беларуси по хоккею накануне сыграна одна встреча

Гродненский «Неман» в овертайме нанес поражение «Бресту» - 2:3.
Она заняла первое место в упражнении со скакалкой. А в еще трех дисциплинах – с мячом, обручем и лентой — выиграла бронзу.
Повышенный интерес вызвал поединок в Питтсбурге, где «Пингвины» принимали «Красные крылья» из Детройта.
Накануне главный тренер олимпийской команды Беларуси по хоккею опубликовал окончательный список игроков сборной на ванкуверскую Олимпиаду.
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