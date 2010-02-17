В Олимпийском Ванкувере на лед выйдет белорусская дружина

Это будет первый матч для нашей команды на зимних играх.

Клюшки скрестят сборная Беларуси и сборная Финляндии — серебряный призер предыдущих Игр в Турине-2006. Любители хоккея надеются, что наша ледовая дружина сможет повторить успех 2002 года, когда на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити она сенсационно обыграла в четвертьфинале шведов и вошла в квартет сильнейших команд. К слову, для белорусской сборной зимняя Олимпиада-2010 — третья в истории.

А белорусские лыжники сегодня попытаются пробиться в финалы спринтерских соревнований классическим стилем. У женщин нашу страну будут представлять Ольга Василёнок и Анастасия Дуборезова, а у мужчин на старт выйдет Леонид Корнеенко.